TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
Sociedad

Feriado del 1 de noviembre: esto es lo que deben pagarte si trabajas en el 'Día de Todos los Santos'

Las empresas que no respeten esta normativa enfrentarán sanciones económicas que van desde S/1.230 hasta S/281.035, dependiendo del número de empleados afectados.

Estos son los beneficios que deben tener en cuenta los trabajadores al laborar el 1 de noviembre.
Estos son los beneficios que deben tener en cuenta los trabajadores al laborar el 1 de noviembre. | Foto: composición LR/Perú Retail/calendario.website

En algunas empresas, laborar durante los días feriados representa una oportunidad para incrementar sus ingresos o la producción en sus respectivos sectores, especialmente en rubros como la gastronomía, el turismo, el transporte interprovincial, el entretenimiento y el comercio. Por ello, se recuerda a los trabajadores que, en caso de realizar labores en un día feriado completo, tienen derecho a recibir un pago adicional de carácter obligatorio.

¿Cuánto se puede ganar por trabajar en un feriado?

Según la normativa laboral peruana, si una persona trabaja en un día feriado sin descanso compensatorio, tiene derecho a recibir el pago triple por esa jornada:

PUEDES VER: Esta ciudad del Perú tendrá fin de semana largo por feriado regional publicado en 1960: ¿quiénes descansan?

  • S/ 50 por el día feriado (ya incluido en su remuneración mensual).
  • S/ 50 por el trabajo realizado.
  • S/ 50 adicionales por la sobretasa del 100 %.

En otras palabras, quienes trabajen este 1 de noviembre, feriado nacional por el Día de Todos los Santos, podrán obtener un ingreso extra por desempeñar labores en una fecha no laborable.

PUEDES VER: Trabajadores peruanos gozarán de un feriado nacional en esta fecha, según el calendario oficial de El Peruano: ¿cuándo es?

¿Cuál sería la sanción que recibiría la empresa si no acata la normativa?

Según la información del diario 'El Peruano', en caso de incumplir con este derecho, las empresas en cuestión estarían enfrentando una infracción muy grave y la sanción económica oscilaría desde S/1.230 hasta S/281.035, dependiendo del número de trabajadores afectados.

Esto representaría una alerta para las empresas, que deberán prever el pago adicional correspondiente a los trabajadores que laboren durante el feriado, ya que, en caso contrario, se verían perjudicadas por sanciones laborales.

¿Cuáles son los feriados que restan en 2025?

Los días feriados que quedan en el calendario nacional del 2025 representan nuevas oportunidades para que los trabajadores disfruten de un descanso o, en caso de laborar, reciban una remuneración adicional.

  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • 25 de diciembre: Navidad
  • 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Cabe recordar que Sunafil advirtió que estas disposiciones son de carácter obligatorio, por lo que los trabajadores tendrán que planificar con anticipación el cumplimiento de los derechos laborales.

