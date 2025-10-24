HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre en Perú este 2025? Esto dice la información oficial en la norma de El Peruano

Perú celebra el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos, un feriado nacional que invita a las familias a rendir homenaje a sus seres queridos en los cementerios. Por ello, muchos se pregunta si habrá un feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Perú tendrá feriado nacional el 1 de noviembre y muchos se preguntan si habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre.
Perú tendrá feriado nacional el 1 de noviembre y muchos se preguntan si habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre. | Foto: Composición LR/Andina.

Perú se prepara para celebrar un nuevo feriado nacional el 1 de noviembre, fecha en la que miles de familias conmemoran el Día de Todos los Santos, una de las tradiciones más arraigadas del país. Ante la cercanía de esta fecha, muchos trabajadores se preguntan si podrán disfrutar de un feriado largo, ya que en 2025 el 31 de octubre caerá viernes, lo que podría dar pie a un descanso extendido junto con el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre.

Por ello, resulta importante revisar el calendario oficial de feriados para conocer si el Gobierno ha dispuesto algún día no laborable adicional. Las fechas feriadas y los días no laborables son muy esperados por los trabajadores del sector público y privado porque les permite tener espacios libres para realizar actividades fuera de la rutina laboral.

PUEDES VER: Este próximo feriado del año 2025 en Perú será disfrutado por los trabajadores a nivel nacional, según el calendario oficial

lr.pe

¿Habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre en Perú?

Sobre la consulta de si habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre, el calendario oficial de feriados emitido por el Gobierno no lo estipula. Ante ello, es importante precisar que solo será feriado el 1 de noviembre, fecha en la que, las actividades laborales se paralizan. Sin embargo, los ciudadanos que así lo requieran podrán disfrutar de un feriado largo si así lo desean o lo planifican.

El 1 de noviembre será feriado en Perú

El 1 de noviembre es feriado en Perú porque se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa establecida por la Iglesia Católica en honor a todos los santos y mártires, conocidos o no, que alcanzaron la santidad. En esta fecha, las familias peruanas suelen acudir a los cementerios para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos, llevando flores, música o alimentos tradicionales. Además de su significado espiritual, esta jornada es también un día de reunión familiar y reflexión, razón por la cual es considerado feriado nacional y se conmemora cada año en todo el país.

Calendario oficial de feriado en Perú 2025

  • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
