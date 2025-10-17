HOYSuscripcion LR Focus

Sedapal anuncia que estos distritos de Lima sufrirán un corte de agua el 18 y 19 de octubre: revisa las zonas afectadas

La interrupción afectará tanto áreas residenciales como comerciales, especialmente en La Molina y La Victoria. Se aconseja a los vecinos almacenar agua y conoce qué distritos y zonas serán las más afectadas por la falta de abastecimiento.

Corte de agua en Lima Metropolitana el 18 y 19 de octubre: revisa las zonas afectadas según Sedapal

Sedapal comunicó que este 18 y 19 de octubre se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos puntos de Lima Metropolitana, como parte de un plan de mantenimiento y modernización de la red de distribución. La empresa precisó que la medida es necesaria para ejecutar trabajos técnicos que permitirán optimizar la infraestructura y asegurar una mejor calidad en el suministro a futuro.

Durante la jornada, el corte afectará a zonas tanto residenciales como comerciales, por lo que Sedapal recomendó a los vecinos de los sectores incluidos almacenar agua con anticipación. Se sugiere priorizar su uso en actividades esenciales, como la higiene personal, la preparación de alimentos y la limpieza del hogar, con el fin de mitigar los inconvenientes mientras dure la interrupción.

Distritos y horarios afectados por el corte de agua

En el distrito de La Molina, la suspensión se aplicará el sábado 18 de octubre y comprenderá dos sectores principales.

  • Sector 196: Urb. Portada de la Planicie, con afectación en el cuadrante que abarca las parcelas 5 y 6 de Los Condes de la Portada. El horario de restricción será de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Sector 192: zonas de Urb. Covima, A. H. Paraje de Puruchuca, Condominio Puerta de Hierro, Urb. Mayorazgo I y II Etapa, Urb. Santa Patricia I Etapa y la habilitación Las Palmeras. Este corte se realizará desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.

Por su parte, en el distrito de La Victoria, el sector 6 permanecerá sin servicio de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Las áreas comprendidas corresponden al asentamiento humano Cerro de San Cosme, delimitado por las calles Carlos Bondy, Ayacucho, Atahualpa y Ciurlizza, así como por la avenida Bausate y Meza.

Sedapal recordó que las labores forman parte de un programa de renovación de redes y componentes de distribución, que incluye la revisión de ductos y válvulas principales. Además, instó a los usuarios a mantener cerradas las llaves internas durante el corte y a verificar la claridad del agua al momento de su restitución, dejando correr el flujo unos minutos antes de usarla.

La entidad recomienda seguir sus canales oficiales para conocer en tiempo real los avances de los trabajos y posibles variaciones en los horarios de restablecimiento del servicio.

