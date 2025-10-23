Corredor Rojo devolverá la mitad del pasaje: ¿quiénes son los beneficiados y cómo acceder, según ATU?

Usuarios del corredor Rojo podrán ser beneficiados por la devolución del 50% del pasaje. | Composición LR

Usuarios del corredor Rojo podrán ser beneficiados por la devolución del 50% del pasaje. | Composición LR

Desde el 23 de octubre, los usuarios del corredor Rojo podrán acceder a la devolución de la mitad del pasaje en determinadas rutas y paraderos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre esta nueva tarifa promocional que aplica específicamente a quienes utilicen los servicios de las rutas 201, 204, 206 y 209 en el sentido que va desde el Callao o San Miguel hacia Ate o La Molina.

Con este descuento, el pasaje general se sitúa en S/1.20, mientras que la tarifa diferenciada para escolares, universitarios y estudiantes de institutos alcanza un valor de S/0.60. Este beneficio funcionará de lunes a domingo desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cómo acceder a la devolución de la mitad del pasaje en el corredor Rojo?

Según la ATU, el beneficio está dirigido a los usuarios que aborden el bus en cualquiera de las estaciones del corredor Rojo situadas en el Callao o San Miguel y que empleen su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

Esta promoción se aplica a quienes utilicen:

Rutas 201, 206 y 209: desde Callao o San Miguel y que finalicen su recorrido en el paradero Gregorio Escobedo, en Jesús María.

Ruta 204: desde San Miguel y que culminen su trayecto en el paradero Brasil (intersección de las avenidas Brasil y Javier Prado), en Magdalena del Mar.

Por primera vez, el Corredor Rojo llegará hasta Manchay desde el Callao: amplían ruta 204 a partir del 1 de octubre. Foto: difusión

Proceso de devolución en los paraderos autorizados del corredor Rojo

El proceso para concretar la devolución del 50% del pasaje es directo y se lleva a cabo al momento de descender en los puntos autorizados del corredor Rojo. En los paraderos Gregorio Escobedo y Brasil, los usuarios encontrarán personal de la ATU encargado de gestionar la transferencia del monto.

Este personal realizará la devolución del 50% de la tarifa directamente mediante una recarga a la tarjeta del usuario, asegurando que el beneficio se aplique de forma inmediata.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.