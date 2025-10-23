HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Corredor Rojo devolverá la mitad del pasaje: ¿quiénes son los beneficiados y cómo acceder, según ATU?

Para acceder a este beneficio, los usuarios deben utilizar su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass en los paraderos autorizados.

Usuarios del corredor Rojo podrán ser beneficiados por la devolución del 50% del pasaje.
Usuarios del corredor Rojo podrán ser beneficiados por la devolución del 50% del pasaje. | Composición LR

Desde el 23 de octubre, los usuarios del corredor Rojo podrán acceder a la devolución de la mitad del pasaje en determinadas rutas y paraderos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre esta nueva tarifa promocional que aplica específicamente a quienes utilicen los servicios de las rutas 201, 204, 206 y 209 en el sentido que va desde el Callao o San Miguel hacia Ate o La Molina.

Con este descuento, el pasaje general se sitúa en S/1.20, mientras que la tarifa diferenciada para escolares, universitarios y estudiantes de institutos alcanza un valor de S/0.60. Este beneficio funcionará de lunes a domingo desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Madre increpa a José Jerí tras el asesinato de su hija de 19 años, la bailarina Ariana Cañola: "Mi niña se iba a graduar"

lr.pe

¿Cómo acceder a la devolución de la mitad del pasaje en el corredor Rojo?

Según la ATU, el beneficio está dirigido a los usuarios que aborden el bus en cualquiera de las estaciones del corredor Rojo situadas en el Callao o San Miguel y que empleen su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

Esta promoción se aplica a quienes utilicen:

  • Rutas 201, 206 y 209: desde Callao o San Miguel y que finalicen su recorrido en el paradero Gregorio Escobedo, en Jesús María.
  • Ruta 204: desde San Miguel y que culminen su trayecto en el paradero Brasil (intersección de las avenidas Brasil y Javier Prado), en Magdalena del Mar.
Por primera vez, el Corredor Rojo llegará hasta Manchay desde el Callao: amplían ruta 204 a partir del 1 de octubre. Foto: difusión

Por primera vez, el Corredor Rojo llegará hasta Manchay desde el Callao: amplían ruta 204 a partir del 1 de octubre. Foto: difusión

PUEDES VER: PNP descubre camal clandestino: vendían carne de burro y caballo como si fuera de res en mercados de Trujillo

lr.pe

Proceso de devolución en los paraderos autorizados del corredor Rojo

El proceso para concretar la devolución del 50% del pasaje es directo y se lleva a cabo al momento de descender en los puntos autorizados del corredor Rojo. En los paraderos Gregorio Escobedo y Brasil, los usuarios encontrarán personal de la ATU encargado de gestionar la transferencia del monto.

Este personal realizará la devolución del 50% de la tarifa directamente mediante una recarga a la tarjeta del usuario, asegurando que el beneficio se aplique de forma inmediata.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Por primera vez, el Corredor Rojo llegará hasta Manchay desde el Callao: amplían ruta 204 a partir del 1 de octubre

Por primera vez, el Corredor Rojo llegará hasta Manchay desde el Callao: amplían ruta 204 a partir del 1 de octubre

LEER MÁS
Metropolitano y Corredores complementarios ya aceptan Plin: así puedes recargar tu tarjeta desde la app

Metropolitano y Corredores complementarios ya aceptan Plin: así puedes recargar tu tarjeta desde la app

LEER MÁS
Corredores complementarios tendrán nuevos servicios alimentadores en Lima y Callao

Corredores complementarios tendrán nuevos servicios alimentadores en Lima y Callao

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Sociedad

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025