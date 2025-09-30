Por primera vez, el Corredor Rojo llegará hasta Manchay desde el Callao: amplían ruta 204 a partir del 1 de octubre
La ruta 204 del Corredor Rojo recorrerá importantes avenidas como Faucett y Javier Prado, operando de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., y contará con 65 paraderos en total.
Tras muchos años de espera, los residentes de Manchay, en Pachacámac, accederán al servicio del Corredor Rojo, el cual los trasladará hasta el Callao. Desde este miércoles 1 de octubre a las 6:30 a. m., la ruta 204 de la Autoridad de Transporte de Lima y Callao ampliará su recorrido y conectará ambos puntos.
De acuerdo con ATU, la ruta 204 recorrerá la av. Faucett, la av. La Marina, Javier Prado, La Molina y la av. Víctor Malásquez en Manchay, cumpliendo con un horario desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. de lunes a domingos. Cabe resaltar que esta ampliación fue anunciada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien estuvo acompañado del alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera.
Corredor Rojo llegará hasta Manchay. Foto: ATU
Ruta 204 del Corredor Rojo amplía su recorrido hasta Manchay
La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao informó que el servicio de la ruta 204 del Corredor Rojo mantendrá las siguientes tarifas:
- Tarifa general: S/2.40
- Medio pasaje: S/1.20
Paraderos en la ampliación del Corredor Rojo. Foto: ATU
Además, con la ampliación de dicha ruta, ahora el servicio del Corredor Rojo tendrá un total de 65 paraderos. En dirección hacia Manchay, en Pachacámac, el paradero inicial será Continsuyo en la avenida Faucett y el final será el paradero Huertos, en la avenida Víctor Malásquez.
¿Qué se implementará en esta ampliación?
Según precisó el ministro de Transportes y Comunicaciones, en la extensión de la ruta Callao-La Molina hasta Manchay, se implementará 15 nuevos buses a gas natural vehicular (GNV) a fin de reducir el tiempo de espera entre las unidades. Del mismo modo, los usuarios podrán realizar las recargas de sus pasajes mediante la plataforma digital Plin, agilizando el proceso y reduciendo el uso de dinero en efectivo.
Comunicado del MTC. Foto: ATU
Asimismo, entre la calle Miguel Grau y la avenida Víctor Malásquez, los pasajeros podrán realizar dos viajes con un solo pasaje, lo cual optimizará aún más la accesibilidad. Cabe resaltar que el MTC anunció que este miércoles 1 de octubre realizará una conferencia de prensa a las 7:00 a. m. para brindar mayores detalles sobre la ampliación de la ruta 204.
