Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     
Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Las recientes movilizaciones han generado inquietud sobre el funcionamiento del transporte público. La ATU respondió ante la pregunta de si Metropolitano y otros servicios operarán con normalidad el 16 de octubre.

Las movilizaciones en Perú han generado interrogantes sobre los servicios de transporte. La ATU asegura que el Metropolitano y otros servicios operarán con normalidad este 16 de octubre.
Las movilizaciones en Perú han generado interrogantes sobre los servicios de transporte. La ATU asegura que el Metropolitano y otros servicios operarán con normalidad este 16 de octubre. | Composición LR

Las últimas semanas han estado marcadas por la movilización social en todo el país. Desde paros de transporte hasta marchas multitudinarias, la presencia de manifestantes en las calles también generaron algunas interrupciones en el tránsito en la capital limeña. Ante ello, los usuarios se preguntan si servicios esenciales para desplazarse, como el Metropolitano, seguirán operativos y en qué horario.

La República consultó con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que indicó que los horarios y el funcionamiento se mantienen con normalidad este 16 de octubre. En caso se registre alguna interrupción, informarán por medio de sus canales oficiales en redes sociales. A continuación se detallan las horas del Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

lr.pe

¿Cuáles son los horarios de funcionamiento?

Metropolitano:

  • Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Las estaciones principales, como Naranjal, Central y Matellini, operarán normalmente.

Corredores Complementarios:

  • Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Estos servicios mantendrán sus itinerarios usuales.

Metro de Lima y Callao (Línea 1):

  • De lunes a sábado: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

Los trenes mantendrán su frecuencia habitual de 6 a 10 minutos.

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

lr.pe

¿Hay paro de transportistas hoy 16 de octubre?

Después del paro impulsado por la llamada 'Generación Z', que contó con la participación de bodegueros, comerciantes y estudiantes, uno de los grupos del sector transporte, encabezado por Martín Valeriano, aclaró que no acatarán ninguna paralización, ya que hoy tuvieron otra reunión con el presidente José Jerí.

Los gremios de transporte continúan sosteniendo reuniones con el Ejecutivo en busca de acuerdos frente a la creciente ola de extorsiones que afecta a su sector. Sin embargo, no confirmaron un paro el día de hoy. Según la agenda establecida, Valeriano y otros dirigentes tienen una última reunión programada para el 9 de noviembre a las 10:00 a.m., donde se espera concretar medidas más firmes contra la delincuencia.

Por su parte, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), señaló que los gremios se mantienen ''vigilantes'' respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, dejando abierta la posibilidad de futuras acciones si no se observan resultados concretos.

