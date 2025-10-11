La familia de Liam, un niño de 10 años, vive momentos de angustia tras reportar su desaparición la tarde del último viernes 10 de octubre. El menor fue visto por última vez cuando su madre lo embarcó en un bus de la empresa de transporte público Los Vencedores, a la altura del mercado La Cumbre, en la avenida Túpac Amaru, en Torre Blanca, con dirección a su vivienda en Carabayllo.

Desde la 1:30 de la tarde no se tiene información sobre su paradero. El niño vestía una camiseta de la selección de Estados Unidos, prenda que usó tras participar en sus olimpiadas escolares. Su madre recordó con tristeza el momento en que lo dejó en el bus: “En el carro cuando subí con él medio que se quedó dormido, entonces le dije: ‘Si estabas con sueño, ¿por qué no me has avisado para no traerte, mi amor?’. Pero él me dijo: ‘No, mamá, no importa, te voy a ayudar’. Como estaba apurada, me bajé en el mercado de La Cumbre, lo embarqué, lo senté”.

La madre explicó que ese día tuvo una reunión urgente de trabajo, por lo que decidió sacar a su hijo del colegio para que ayudara a cuidar a sus hermanos. “Lo embarqué, lo senté como siempre cuando tengo una emergencia. En el paradero las motos todos me conocen. No es la primera vez que lo ha hecho, siempre le doy pasaje de más por si acaso se vaya a pasar”, señaló.

Presuntos extorsionadores exigen S/20.000 a madre de niño desaparecido en Carabayllo

Al no tener noticias del pequeño, la madre de Liam comenzó a preguntar a sus vecinos si el menor había llegado a casa, pero al promediar las 2:30 de la tarde confirmó que no estaba. Desesperada, acudió a la empresa de transporte Los Vencedores para verificar el recorrido del bus hasta el último paradero en Canta, con la esperanza de encontrarlo. Pasó todo el día buscándolo sin descanso, pero entrada la noche recibió una llamada que aumentó su desesperación.

Según relató, unos sujetos la contactaron telefónicamente para exigirle S/20.000, asegurando que tenían retenido al pequeño. Sin embargo, no presentaron ninguna prueba que acreditara sus afirmaciones y, tras ese primer contacto, no volvieron a comunicarse.

“Escúcheme, mi señora, le voy a ser claro. ¿Usted con cuánto cuenta para apoyarnos y yo se lo entrego? Pero no me llore ni nada. Sea clara”. El presunto extorsionador amenazó con atentar contra la integridad del niño e incluso afirmó que podría llevarlo a Ecuador, donde supuestamente le habían ofrecido dinero por él. La madre pidió hablar con su hijo para confirmar que realmente lo tenían, pero nunca recibió respuesta.

Los familiares formalizaron la denuncia ante la Policía Nacional del Perú y solicitaron un operativo inmediato para dar con su paradero. En tanto, vecinos del menor se congregaron en los exteriores de su vivienda para exigir que el caso sea atendido con prioridad y se intensifiquen los esfuerzos por localizar al pequeño Liam.

¿Has visto a Liam?

El menor de 10 años vestía una camiseta azul con rayas celestes, que llevaba el logo de Nike en blanco y el escudo de Estados Unidos. También usaba short celeste, medias celestes con negro y zapatillas negras.

Su madre, que continúa buscándolo en los alrededores de Carabayllo, pide a la ciudadanía su apoyo para dar con su paradero. Cualquier información puede comunicarse al número 998 561 145, perteneciente a la familia del menor.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.