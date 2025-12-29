El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) advierte sobre el uso ilegal del quirquincho andino en rituales de "buena suerte" en Perú, especialmente durante fin de año. | composición LR

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) advirtió que el quirquincho andino (Chaetophractus vellerosus) y otros animales siguen siendo usados de manera ilegal en rituales de “limpia” y “buena suerte” durante celebraciones de fin de año, identificadas en regiones del sur del país como Puno y Arequipa, así como en varios mercados y ferias de Lima.

La entidad, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), informó que en los últimos dos años se intervinieron 10.113 especímenes de fauna silvestre, de los cuales 2.319 fueron incautados en aduanas, aeropuertos, ferias, locales comerciales y la vía pública, espacios donde se detecta con mayor frecuencia el uso de especies en prácticas místicas y comerciales ilegales.

Abuso de especies y riesgo para la salud de las personas

Las prácticas incluyen rodear al animal —vivo o taxidermizado— alrededor del cuerpo de personas que buscan “suerte” o un “mejor inicio del año”, así como su tenencia en condiciones extremas de maltrato. Ello fue denunciado por Víctor Vargas, especialista de la Dirección de Fauna Silvestre de SERFOR, en diálogo con La República: ''Su transporte y almacenamiento en condiciones insalubres, con falta de alimento y agua, conlleva el estrés de los animales y una alta mortalidad''.

Asimismo, el especialista subrayó la afectación medioambiental: ''Impacta en la biodiversidad porque son animales que cumplen funciones, roles ecológicos en la naturaleza y al ser extraídos obviamente causan esos desequilibrios en los ecosistemas''.

Además, indicó que la manipulación constante incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas (infecciones de animal a humano) y normaliza el tráfico ilegal de partes como plumas, pieles y colmillos. “Al ser extraídos de la naturaleza, muchos llegan con enfermedades parasitarias en piel, sangre o fluidos, lo que puede conllevar transmisiones desconocidas al entrar en contacto con personas en zonas urbanas”, alertó Vargas.

Delito penado con hasta 5 años de cárcel

SERFOR recordó que el quirquincho está clasificado “En Peligro” de extinción según la lista oficial de especies legalmente protegidas. La tenencia, uso o comercio de animales silvestres o sus partes es considerada infracción muy grave, con multas superiores a 10 UIT y hasta 5.000 UIT. Estas conductas también configuran el delito de depredación de fauna silvestre (art. 308-C del Código Penal), con penas de hasta 5 años de prisión.

Desde la Unión de Animalistas del Perú, la vocera Erika Yarahuaman reitera a este medio que ''las especies en peligro están protegidas por ley, la debilidad está en la fiscalización y la aplicación efectiva de la norma''.

Según la representante, no habría suficientes operativos en estas épocas festivas. Yarahuaman opina que ''la falta de presencia del Estado en mercados informales y zonas rurales, donde se trafica mucha fauna silvestre y se captura para la comercialización'' agrava la situación. Según su visión, ''hay poca articulación de Serfor, la PNP y municipalidades'', lo que explicaría que prevalezcan casos como el del quirquincho.

Animales son usados en Perú en tradiciones de Año Nuevo

La Unión de Animalistas del Perú también señala que, en ocasiones, las personas no denuncian casos de abuso animal por desconocimiento, y los casos se dilatan en el sistema de justicia. ''Muchas denuncias incluso no llegan a judicializarse. Los procesos penales suelen ser lentos y se minimiza el delito considerándolo un tema de tradición y cultura'', agrega Yarahuaman.

Según reporta Serfor tras sus operativos, los focos críticos del tráfico se concentran en regiones como Puno y Arequipa, donde la práctica es más recurrente, como en ferias del cerro Pojracasi (provincia de San Román) en estas fechas. Además, no solo se trataría del quirquincho. ''También tenemos el uso de los zorros a través de su piel o de la cola, que es usada para la buena suerte. Los venados son utilizados por sus patas. Algunos lagartos son disecados para rituales también, se piensa que da fertilidad o fuerza'', explica Vargas.



En esa misma línea, la vocera animalista Yarahuaman sostiene que no siempre se trata de meras tradiciones, ya que existe un mercado ilícito detrás. ''Lo importante es concientizar. Así la gente ve una realidad que muchas veces no se destacan. Se debe educar y sensibilizar, explicando que, muchas veces, estas prácticas no son ancestrales, sino distorsiones modernas impulsadas por el comercio ilegal''.

''Es importante proponer alternativas simbólicas sin crueldad que respeten la cultura sin dañar a los animales. Diferenciar claramente entre personas desinformadas, redes de tráfico, intermediarios y comerciantes, que claramente se benefician y deben ser perseguidos penalmente. Las costumbres no pueden estar por encima del derecho a la vida o la protección de nuestra biodiversidad'', afirmó la representante.

Desde SERFOR, indicaron que respetan las diversas creencias en el país y que el Ministerio de Cultura evalúa el permiso y regulación de rituales. Finalmente, instaron a la población a abstenerse de participar o fomentar el uso de animales silvestres o partes de ellos en prácticas místicas o de buena suerte. Además, solicitaron reportar los casos de uso indebido de la fauna a través de Alerta SERFOR al 947 588 269.

