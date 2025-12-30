Melissa Paredes reveló que está planeando convertiré en madre junto a su esposo, el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, la exconductora de televisión afirmó que, por el momento, no sabe la fecha exacta en la que lo concebirán.

“Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña Mía”, escribió la modelo en sus redes sociales, refiriéndose a la idea de darle un hermanito a su hija, fruto de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Melissa Paredes no hace caso a críticas tras revelar planes de tener un hijo

Tras anunciar que planea convertirse en madre nuevamente, probablemente en 2026, Melissa Paredes minimizó las críticas que pudiera recibir. Además, aseguró estar acostumbrada a ello, luego de que decidiera regalarle un IPhone 15 rosa a su hija durante la noche de Navidad.

“Ya me acostumbré a que me rajen de todo, a la gente le encanta meterse en mi vida. Es cierto, mi hija tiene un celular y así estamos comunicadas”, sostuvo la influencer de 35 años en la sección de comentarios de su publicación en redes sociales.

La vez que Melissa Paredes cometió error durante cumpleaños de su hija

El 25 de octubre de este año, Mia, la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, cumplió 8 años. Sin embargo, Anthony Aranda expuso a la modelo y bromeó al notar que se había olvidado de repartir la torta a los amiguitos de su heredera.

"¿Puedes creer que me olvidé de partir la torta? ¡La torta entera! ¿Cómo me voy a olvidar de partir? Ahorita las amiguitas de Mía que se han quedado, me dicen 'tía, ¿hay torta?' y yo 'claro que hay torta'. Compré hasta cajitas. Ay Diosito, solo a mí se me ocurren estas cosas. Entera la torta, nada repartí, tan rica que es", dijo Melissa muy avergonzada.