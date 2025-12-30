HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Espectáculos

Melissa Paredes confiesa que planea tener un hijo con Anthony Aranda y que agrandará su familia: “Tendré otro, pero no sé cuándo”

Modelo Melissa Paredes afirmó que le “dará mucho amor” a su futura bebé, que tendrá más adelante con su esposo Anthony Aranda. 

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron en Agosto de 2024. Foto: Instagram.
Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron en Agosto de 2024. Foto: Instagram.

Melissa Paredes reveló que está planeando convertiré en madre junto a su esposo, el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, la exconductora de televisión afirmó que, por el momento, no sabe la fecha exacta en la que lo concebirán.

“Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña Mía”, escribió la modelo en sus redes sociales, refiriéndose a la idea de darle un hermanito a su hija, fruto de su matrimonio con Rodrigo Cuba.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melissa Paredes responde fuerte a críticas por regalarle un celular a su hija: 'Les encanta meterse en mi vida'

lr.pe

Melissa Paredes no hace caso a críticas tras revelar planes de tener un hijo

Tras anunciar que planea convertirse en madre nuevamente, probablemente en 2026, Melissa Paredes minimizó las críticas que pudiera recibir. Además, aseguró estar acostumbrada a ello, luego de que decidiera regalarle un IPhone 15 rosa a su hija durante la noche de Navidad.

“Ya me acostumbré a que me rajen de todo, a la gente le encanta meterse en mi vida. Es cierto, mi hija tiene un celular y así estamos comunicadas”, sostuvo la influencer de 35 años en la sección de comentarios de su publicación en redes sociales.

PUEDES VER: Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: 'Despedirte de tu bebé'

lr.pe

La vez que Melissa Paredes cometió error durante cumpleaños de su hija

El 25 de octubre de este año, Mia, la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, cumplió 8 años. Sin embargo, Anthony Aranda expuso a la modelo y bromeó al notar que se había olvidado de repartir la torta a los amiguitos de su heredera.

"¿Puedes creer que me olvidé de partir la torta? ¡La torta entera! ¿Cómo me voy a olvidar de partir? Ahorita las amiguitas de Mía que se han quedado, me dicen 'tía, ¿hay torta?' y yo 'claro que hay torta'. Compré hasta cajitas. Ay Diosito, solo a mí se me ocurren estas cosas. Entera la torta, nada repartí, tan rica que es", dijo Melissa muy avergonzada.

Notas relacionadas
Melissa Paredes responde fuerte a críticas por regalarle un celular a su hija: “Les encanta meterse en mi vida”

Melissa Paredes responde fuerte a críticas por regalarle un celular a su hija: “Les encanta meterse en mi vida”

LEER MÁS
Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Despedirte de tu bebé”

Melissa Paredes se muestra conmovida en redes por el viaje de su hija con Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “Despedirte de tu bebé”

LEER MÁS
Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Empresaria Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender la ropa de sus hijas por S/5: “Quien yapea primero se lo lleva”

Samahara Lobatón impacta al vender la ropa de sus hijas por S/5: “Quien yapea primero se lo lleva”

LEER MÁS
Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

Hija menor de Jaime Bayly y Sandra Masías se casa en íntima ceremonia y comparte tierno momento con sus padres: "Salud por nosotros"

LEER MÁS
Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

LEER MÁS
El actor Adolfo Chuiman confirma que no regresará a ‘Al fondo hay sitio’ por desgaste personal: ''Ya no soportaba de algunas cosas''

El actor Adolfo Chuiman confirma que no regresará a ‘Al fondo hay sitio’ por desgaste personal: ''Ya no soportaba de algunas cosas''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

Presos políticos liberados por el régimen de Maduro no podrán salir de Venezuela y deberán ir cada 30 días a los tribunales

La CIA habría usado drones para atacar una instalación portuaria de Venezuela, según CNN

Espectáculos

Austin Palao, Diego Rodriguez y Oliver Sonne son elegidos entre los 100 rostros más bellos del mundo 2025

Samahara Lobatón impacta al vender la ropa de sus hijas por S/5: “Quien yapea primero se lo lleva”

El actor Adolfo Chuiman confirma que no regresará a ‘Al fondo hay sitio’ por desgaste personal: ''Ya no soportaba de algunas cosas''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025