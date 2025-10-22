HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Perú declara estado de emergencia en Lima y Callao ante la ola de violencia: así informan los medios internacionales

Medios como El País, DW y France 24 destacan el mensaje del presidente José Jerí y el contexto político que rodea la decisión, adoptada tras el aumento de crímenes y extorsiones en la capital peruana.

José Jerí, información internacional. Foto: Composición LR
José Jerí, información internacional. Foto: Composición LR

El Gobierno de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao ha sido puesto bajo un régimen de estado de emergencia por 30 días, según el decreto supremo publicado en el diario oficial. La medida, anunciada por el presidente José Jerí tras la aprobación del Consejo de Ministros, entra en vigor a partir de la medianoche del 22 de octubre de 2025.

El objetivo declarado es combatir el aumento de la delincuencia y recuperar la confianza ciudadana, en una ciudad gravemente afectada por la violencia y la extorsión. En su mensaje a la nación, Jerí afirmó que se pasa “de la defensiva a la ofensiva” en esta lucha, e indicó que las fuerzas armadas colaborarán con la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar el control del orden público.

Medios internacionales destacan que la medida responde tanto a la presión de una ciudadanía que identifica la inseguridad como su principal preocupación como al desgaste de políticas previas que, según analistas, no consiguieron frenar la delincuencia en la capital.

Estado de emergencia en Lima y Callao no incluye toque de queda: estas son las medidas por 30 días

lr.pe

"José Jerí declara el estado de emergencia en Lima y Callao"

El País abordó la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao con un enfoque analítico y resaltó tanto las razones oficiales como las implicancias políticas de la medida. El medio presenta las declaraciones del presidente interino José Jerí como el eje del reportaje, destacando su frase “las guerras se ganan con acciones, no con palabras” para subrayar el tono firme de su mensaje.

Además, el diario explica que la decisión responde a una escalada de violencia e inseguridad que generó alarma en la población, y detalla que el decreto otorga mayores facultades a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para ejecutar controles e intervenciones en las calles.

A diferencia de otros medios, El País adopta un tono interpretativo al situar la medida dentro del contexto político peruano, describiendo a Jerí como un mandatario que busca consolidar autoridad en medio de cuestionamientos por la eficacia del Gobierno frente al crimen.

"Perú: estado de emergencia en Lima por ola de violencia"

Por su parte, DW presentó la noticia del estado de emergencia en Lima y Callao con un enfoque informativo directo y conciso, centrado en las declaraciones oficiales del presidente interino José Jerí. El medio prioriza los hechos básicos: la fecha de inicio, la duración de la medida y su propósito de enfrentar la violencia y las extorsiones atribuidas al crimen organizado.

A diferencia de medios que añaden contexto político o social, DW optó por un tratamiento esencialmente descriptivo y factual. No introduce análisis ni valoraciones, sino que se limita a informar lo dicho por Jerí y a subrayar la justificación oficial del Gobierno: recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Esta cobertura se caracteriza por su neutralidad y brevedad, con énfasis en el discurso presidencial.

"Presidente de Perú declara estado de emergencia en Lima por 30 días ante la ola de inseguridad"

France 24 aborda la noticia del estado de emergencia en Lima y Callao con un enfoque amplio y contextualizado, que combina la información oficial con antecedentes políticos y sociales. El medio destaca el anuncio del presidente interino José Jerí como parte central de la nota, pero lo enmarca en una narrativa más compleja que vincula la inseguridad con la reciente crisis institucional del país.

Subraya que Jerí asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte y que la falta de resultados frente al crimen fue uno de los motivos de su vacancia, lo que aporta una lectura política al decreto. Además, detalla el procedimiento de aprobación por parte del Consejo de Ministros y las posibles medidas contempladas, como el despliegue militar y restricciones a la libertad de reunión.

A diferencia de otros medios, France 24 profundiza en el impacto social y en las reacciones ciudadanas, incorporando testimonios y hechos recientes que evidencian la gravedad de la violencia. Menciona los homicidios del cantante Johan Mora y la bailarina Ariana Cañola como detonantes del decreto, y advierte sobre las críticas de sectores que temen un uso represivo del estado de emergencia.

