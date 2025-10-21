San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

Las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) le acaban de enviar una carta notarial al congresista Jorge Montoya, en la que le exigen que se rectifique por haber señalado que Sendero Luminoso está dentro de la Decana de América.

Resulta que, la mañana del martes, el legislador de Honor y Democracia brindó esta temeraria afirmación, sin pruebas, cuando se pronunciaba sobre las protestas del 15 de octubre: “Lo que ha habido es un acto violentista. Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos y vean cómo amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en esta situación, estamos perdidos”.

Pues bien, en la carta notarial que lleva la firma de su apoderado judicial, Abelardo Rojas, la UNMSM respondió que las declaraciones de Montoya carecen de sustento probatorio.

“Además resultan ofensivas a la imagen de nuestra cuatricentenaria casa de estudios, que está compuesta por los estudiantes, docentes y trabajadores, y que es reconocida por su compromiso con la libertad de pensamiento y formación de profesionales íntegros”, manifestó.

La San Marcos también consideró que las expresiones del congresista que integraba la bancada de Renovación Popular afectan al íntegro de la comunidad universitaria, la cual en su conjunto no tolera violencia, ni extremismos.

“Por eso, le solicitamos que se rectifique públicamente y evite declaraciones que menoscaban el prestigio de la UNMSM, institución académica donde se han forjado los hombres más preclaros de nuestro país que han contribuido al desarrollo y avance del Perú”, precisó.

Horas antes, el decano de la facultad de Letras y Ciencias Humanas, Marcel Velázquez, también cuestionó que el parlamentario Jorge Montoya no solo eligió terruquear a las universidades públicas sino que reiteró falsas acusaciones contra la Decana. " Como profesor sanmarquino lo desmiento y condeno su discurso de odio, que se alimenta de noticias falsas", manifestó.