¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Sociedad

Así ven a nivel nacional el estado de emergencia dado por José Jerí en Lima y Callao: “El estado de emergencia no funciona”

En ciudades como Juliaca, Arequipa y Trujillo, dicen que el estado de emergencia no dará buenos resultados sin acciones concretas; mientras que en Piura piden que la medida sea replicada en su región.

El gobierno declaró estado de emergencia en Lima y Callao. Ciudadanos en otras regiones dicen que la medida no funciona y que la delincuencia continúa. Foto: Composición LR
Tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por parte del presidente José Jerí, debido a la escalada de delincuencia, nuestros videorreporteros en distintas regiones del país salieron a las calles para recoger las opiniones de los ciudadanos acerca de esta nueva medida y la acción tomada por el mandatario para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana.

En la región sureña, los pobladores de Juliaca, en Puno, consideran que la declaración de emergencia es una medida innecesaria y critican que, a pesar de que la capital del país y Callao estén bajo estado de emergencia, los actos delincuenciales continúen.

“Hemos visto que las declaratorias de emergencia no han tenido resultados. Los resultados son cero y, en plena emergencia, los delitos continúan en Lima y Callao. El toque de queda o la declaratoria de emergencia no van a traer mayores resultados”, comentó Alino Larico, sociólogo de profesión.

En Arequipa, calificaron el estado de emergencia como una medida "populista" y "fantasiosa", y pidieron al presidente medidas concretas para frenar la delincuencia, que lamentablemente afecta a todo el Perú.

“Solo son medidas fantasmas, mediáticas y del momento. Las autoridades no están abordando este problema como deben. Pedimos mano dura contra los delincuentes”, dijo Lizandro Bueno.

En esa línea, consideran que el estado de emergencia es un saludo a la bandera. “Todos los estados de emergencia solo llevan ese nombre porque, en los hechos, no hay nada; solo es un saludo a la bandera”, indicó otro ciudadano.

Trujillo: la ciudad de los estados de emergencia

A estas críticas se suman los trujillanos, quienes muestran su descontento en su ciudad, la cual ha pasado por varios estados de emergencia. El temor que sienten persiste, ya que las organizaciones criminales continúan operando en la Ciudad de la Eterna Primavera y en otras provincias de la región de La Libertad.

“En Trujillo hay estado de emergencia, pero igual vivimos temerosos. No hay ninguna seguridad … Da miedo salir. El estado de emergencia no funciona y nunca funcionará”, acotó un comerciante.

En Virú, sus pobladores afirman que a diario muere un residente por la criminalidad que hay en la zona. “La delincuencia sigue igual. En Virú, todos los días se matan”, dijo.

Por su parte, los iquiteños comentan que las medidas de emergencia no han logrado reducir la delincuencia, la cual continúa en aumento. Elisio Alvarado, comerciante, afirma que no habrá ningún resultado positivo. “La delincuencia va en aumento cada día, y muchos estados de emergencia que se han declarado no han dado resultados buenos”, indicó.

Piden declaratoria de emergencia

Sin embargo, en Piura, una región en la que el índice criminal está en aumento, los ciudadanos piden que la medida implementada en Lima y Callao sea replicada en su región, especialmente en las zonas donde las bandas criminales han tomado el control.

“En Piura, debe replicarse, pero en temas de mayor incidencia delictiva, no en el centro de Piura. Deben ser en zonas como Tacala y Cossío, que tienen mayor riesgo delictivo”, mencionó Alexander Ruiz, ingeniero informático.

Asimismo, pide a las autoridades combatir la corrupción policial. “La Policía está manchada por temas de corrupción. Desde allí también deben partir e investigar para eliminar a esos malos elementos”, finalizó.

