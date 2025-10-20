HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Enseñaban a disparar a menores y filtraban información de víctimas: policías colaboraban con banda extorsiva Los Letales del Norte en Trujillo

Líder de la organización criminal del norte habría reclutado como operador a su cuñado, Óscar Paredes Crispín, un suboficial de la PNP que daba clases de disparo a familiares de los cabecillas.

Dos oficiales de la PNP colaboraban con organización criminal dedicada a las extorsiones en Trujillo.
Dos oficiales de la PNP colaboraban con organización criminal dedicada a las extorsiones en Trujillo. | Composición LR | Cuarto Poder

La captura de Carlos Alberto Vázquez Ávalos, supuesto empresario conocido como 'Chino Verde' expone la operación de una organización criminal denominada como Los Letales del Norte Nueva Generación que involucra a policías y a más de una docena de empresarios en Trujillo, según una investigación de Cuarto Poder.

Este hombre de negocios era el protagonista de fiestas y grandes celebraciones en el norte del país; sin embargo, detrás de ello se encontraba una red dedicada a la extorsión, el sicariato y la usurpación de terrenos, que, según los reportes, creó alianzas con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, el coronel PNP Johnny Huamán, sostuvo que 'Chino Verde' era una pieza clave en la estructura que habría controlado la extorsión y el cobro de cupos en la ciudad. En enero de este año, fue detenido, pero cinco días después recuperó su libertad ante "falta de pruebas", precisó el dominical.

PUEDES VER: 'El Jorobado' lavaría dinero de la extorsión a través de conciertos y habría participado en organización del cumpleaños del alcalde de Comas

Negoció ilícito que generaba millones

La investigación que reveló Cuarto Poder indicó que la organización criminal llegó a recaudar más de 6 millones de soles al mes por las extorsiones sistemáticas contra empresarios, comerciantes y transportistas, quienes debían pagar sus cupos por "seguridad". El coronel Huamán comparó el nivel de la organización criminal con Los Pulpos y La Nueva Jauría.

Policías pertenecían a organización criminal

De acuerdo con información del programa, el suboficial PNP Óscar Paredes Crispín brindaba clases de tiro a familiares del cabecilla Celso Moreno Cabrera de Los Letales del Norte, entre ellos a su hijo, un menor de edad. Las investigaciones del caso establecieron que existía un vínculo que iba más allá del profesionalismo, pues el policía era cuñado de Moreno, alias 'Gringo Celso' o 'Doctor'.

El reportaje sostiene que Paredes Crispín habría filtrado información de víctimas y operativos a los criminales, lo que lo convertiría en un colaborador activo de la organización criminal. No obstante, no sería el único uniformado involucrado, también se identificó a Daniel Reyes Morales, miembro de la División de Investigación Criminal de Virú, quien proporcionaba datos clave sobre las acciones de la policía. Ambos oficiales fueron detenidos durante operativo en el que participó el grupo especial anticrimen del Ministerio Público.

PUEDES VER: MTC dispone que motociclistas deberán usar chaleco distintivo y casco desde noviembre, pero solo en estos lugares

PNP desarticula banda criminal por tercera vez

A Los Letales del Norte se le atribuyen al menos 13 homicidios, personas que se resistían al pago de cupos o entorpecían la usurpación de terrenos. Además, la banda marcaba a sus víctimas con stickers diferenciadores similares a la organización criminal 'Los Pulpos'.

La captura de los cabecillas fue trabajo de dos años por la División de Investigaciones Especiales de la Policía y la Fiscalía contra el Crimen Organizado. De acuerdo con el informe periodístico, es la tercera vez que la Policía desbarata la organización crimina, pero esta se recompone y retoma el control nuevamente en La Libertad.

