Sociedad

Profesora peruana desaparece en zona de narcotráfico cuando iba a enseñar a dos niños de un pueblo lejano del VRAEM

Familiares de la docente Luz Lindo Samaniego no reciben apoyo de la Policía ni de las Fuerzas Armadas en la búsqueda, porque sería una zona afectada por el narcoterrorismo.

Docente lleva casi una semana desaparecida en el VRAEM, Policía ni el Ejército apoyan en la búsqueda por ser una zona roja de narcoterroristas.
Composición LR | Facebook: UGEL Huancayo

Desde el último sábado 11 de octubre, Héctor Fernández Lindo no sabe nada de su madre. Desapareció sin dejar rastro cuando retornaba del centro poblado de Balcón, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, en la provincia de Junín, lugar al que llegaba a pie solo para dar clases a dos niños del nivel inicial. No era la escuela a la que acudía siempre, ella fue enviada para cubrir la plaza de una colega que se cayó y fracturó semanas antes en el mismo camino donde desapareció.

Luz Victoria Lindo Samaniego, de 54 años de edad, mando un mensaje a las 4 de la madrugada a su hijo iba a volver a casa luego de un mes. Tras recibir la noticia, decidió monitorear el viaje de su madre por teléfono a pesar de que la señal en la zona es inestable o casi inexistente. Alrededor de las dos de la tarde, le llegó otro texto a su teléfono: "Me dijo que ya había cruzado el puente sobre el río Mantaro, de ahí no sé nada",

Héctor busca a Luz desde el lunes 13, cuando se acercó a la dependencia policial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) para reportar la desaparición de su madre. Teme que le haya pasado algo, ya que el sendero que atravesaba la docente es conocido por ser peligroso. "Es un camino que une Balcón con Matichacra en la ceja de selva", comentó a casi una semana de no saber nada de su querida madre.

Héctor Fernández, hijo de docente desaparecida, solicita apoyo para encontrar a su madre. Él y su hermana de 15 años no descansarán hasta dar con el paradero de Luz. Foto: Difusión.

Héctor Fernández, hijo de docente desaparecida, solicita apoyo para encontrar a su madre. Él y su hermana de 15 años no descansarán hasta dar con el paradero de Luz. Foto: Difusión.

Policía ni Ejército colaboran en la búsqueda de profesora

El suboficial de primera, de la Policía Nacional del Perú, López Medina Christian, confirmó a La República que efectivos de su jurisdicción no estarían colaborando en la búsqueda de la docente Luz Lindo, porque el camino en donde desapareció sería una zona roja por el narcoterrorismo en el VRAEM. "No es nuestra jurisdicción, pero para salir a buscar estamos esperando una orden", sostuvo el oficial. De la misma manera, personal del Ejército no se ha acercado a la zona.

Héctor y su hermana de 15 años buscan a pie a su mamá, pobladores y otros familiares conmovidos se han sumado en grupos para apoyarlos, pero comentan que también tienen miedo. Por ello, han solicitado que el Ejército despliegue un plan operativo para dar con el paradero de la profesora de inicial.

Cerca de 60 personas se han reunido para apoyar en la búsqueda de la profesora rural. Solicitan apoyo aéreo a las autoridades, ya que la zona es peligrosa por abismos. Foto: UGEL Huancayo.

Cerca de 60 personas se han reunido para apoyar en la búsqueda de la profesora rural. Solicitan apoyo aéreo a las autoridades, ya que la zona es peligrosa por abismos. Foto: UGEL Huancayo.

El día de hoy, 16 de octubre, la UGEL de Huancayo y autoridades de la Municipalidad de Santo Domingo de Acobamba recorrieron las zonas de las comunidades de Matichacra, Rosas Pampa, Yaracyacu y Balcón para hacer un "rastrillaje" de la búsqueda. Solicitan donaciones de alimentos, ya que las acciones toman todo el día y son alrededor de 60 a 70 personas que caminan durante horas bajo un incandescente sol e insectos.

Denuncian abandono en los pueblos del VRAEM

Los pobladores denunciaron ante medios locales que este caso se da por el abandono del Estado, ya que si se hubiese construido una carretera desde el puente que colinda con el río Mantaro hasta Matichacra, podrían ingresar vehículos menores, facilitando el paso de los pobladores.

Por otro lado, Héctor manifestó que ninguna autoridad como el Ministerio de Educación, ni de la Mujer, ni del Interior se ha comunicado con él hasta el cierre de la nota. Espera recibir apoyo del Gobierno para encontrar a su madre que dedicó su vida a enseñar. Luz Lindo es profesora de vocación, dejó la comodidad de su casa para viajar más de 10 horas en carro y 6 horas a pie, solo para dar clases a dos pequeños niños que no entenderán por qué su maestra no volvió.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

