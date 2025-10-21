Johan Sebastián Mora Castro (28), vocalista de la agrupación La Timbera Orquesta, y Ariana Alexa Cañola Barriga (19), joven bailarina, fueron asesinados a balazos por sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta el pasado domingo 19 de octubre en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia, Callao. Luego de dos días del lamentable fallecimiento, los familiares les dieron el último adiós a los artistas.

Las circunstancias del ataque a mano armada aún no han sido esclarecidas. Sin embargo, familiares de Johan Sebastián Mora consideran que se trató de una confusión, ya que el vocalista nunca tuvo un problema con delincuentes ni tampoco había sido extorsionado. "No hubo amenazas, no hubo extorsión (...) Lo que creemos mi familia, los chicos de la orquesta y yo es que ha sido un tema de confusión", sostuvo Adalys, hermana del cantante, para La República.

Familiares de Johan Mora descartan que su fallecimiento haya sido por extorsión

De acuerdo con Adalys, hermana de Johan Mora, el vocalista había celebrado los 3 años de fundación de La Timbera Orquesta hace poco y que él estaba cumpliendo su sueño de cantar. "Con la ayuda de mi mamá, le pidió varios consejos y le dijo que él era la estrella y que forme su orquesta. Lo logró, su voz está siendo escuchada", enfatizó su hermana para nuestro medio.

Bajo este panorama, Adalys contó que su hermano nunca había tenido amenazas ni problemas con delincuentes cuando se desempeñaba como cantante, ya que de haber sido así, lo hubiera contado a su familia. "Tenía una vida tranquila. Él manejaba su carrera de la mejor manera. Cuidaba mucho su imagen, a la orquesta y a su familia (...) Nosotros éramos lo más importante para él. Descarto cualquier extorsión", precisó para nuestro medio.

En tanto, lamentó que tanto su hermano Johan Mora como la joven bailarina Ariana Cañola hayan estado en el lugar de los hechos cuando el ataque a balazos se desató. Cabe precisar que los testigos del atentado indicaron que todo en cuestión de segundos y que, pese a auxiliar a las víctimas, ambos llegaron sin vida al hospital Daniel Alcides Carrión.

¿Quiénes fueron Johan Mora y Ariana Cañola?

Johan Mora Castro, conocido entre sus amigos como ‘Chato’, se desempeñaba como la voz principal de La Timbera Orquesta. En sus redes sociales, mostraba con entusiasmo la celebración del tercer aniversario de la agrupación, con la que tuvo la oportunidad de presentarse en el 2024 en el programa ‘Mande quien mande’ de América TV.

En tanto, Ariana Caloña no solo era bailarina de la agrupación, sino que también brillaba en el ámbito de la música afroperuana. Asimismo, estudiaba la carrera de Gestión Administrativa en el Instituto Simón Bolívar, en donde estaba próxima a graduarse. Cabe resaltar que los familiares de la bailarina consideran que ella fue víctima de un ataque colateral que habría estado dirigido para el vocalista. “A mí me llamó el policía y me comentó que, por la forma como le han disparado a Johan, esto fue para él (…) por la cantidad de casquillos, esto no era un asalto. A mi hija le cayó en la espalda cuando ella intentó correr”, relató su madre.

