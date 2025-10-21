HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Alcalde de Trujillo confirma que el Real Plaza seguirá cerrado mientras continúen las investigaciones por la tragedia

El alcalde Mario Reyna Rodríguez descartó rumores de apertura para la campaña navideña, asegurando que no hay solicitudes formales para reanudar operaciones en el centro comercial.

El alcalde provincial de Trujillo anunció que el Real Plaza Trujillo no volverá a abrir mientras las investigaciones continúen.
El alcalde provincial de Trujillo anunció que el Real Plaza Trujillo no volverá a abrir mientras las investigaciones continúen. | Foto: composición LR/T13/Agencia de Noticias

Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro del lugar, el Real Plaza Trujillo permanecerá cerrado de manera indefinida, luego de que el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, confirmara que el establecimiento continuará sin operar mientras duren las investigaciones por la tragedia ocurrida en febrero. Las recientes declaraciones del burgomaestre descartaron totalmente la reapertura del centro comercial debido a la gravedad de la situación que causó la muerte de seis personas y dejó más de 90 heridos.

Las investigaciones detrás de la tragedia ocurrida en el mes de febrero

En sus declaraciones, Mario Reyna Rodríguez aclaró los rumores de una posible reapertura por la campaña navideña y dejó en claro que no ha recibido ninguna solicitud oficial para que se reinicien las operaciones del establecimiento: ''No hay absolutamente nada sobre ese tema en la municipalidad. El caso sigue en manos del Ministerio Público'', declaró.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Real Plaza fue multado con más de medio millón de soles por Indecopi tras tragedia de caída de techo de su centro comercial en Trujillo

lr.pe

En paralelo, hizo hincapié en las investigaciones que se están realizando en el Real Plaza, por lo que afirmó que no recibe ninguna autorización vigente para la reapertura del centro comercial hasta que se esclarezcan los resultados de las indagaciones del caso. Asimismo, el alcalde señaló que los familiares de las víctimas ya han comenzado a recibir las indemnizaciones correspondientes: "Parece que han ido indemnizando a los familiares de las víctimas y a los afectados, pero el caso aún está abierto", sostuvo el alcalde.

La tragedia que causó el derrumbe del techo del centro comercial generó mucha preocupación en la ciudadanía trujillana. Por lo tanto, la empresa operadora del Real Plaza permanece bajo evaluación por su responsabilidad civil frente a los familiares de los fallecidos y a las personas afectadas por el siniestro. Por ello, los informes y la investigación para definir el futuro del establecimiento serán cruciales en los próximos días.

PUEDES VER: Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

lr.pe

El impacto económico luego del cierre del centro comercial

El cierre del centro comercial ha generado malestar entre los emprendedores y comerciantes de la zona, quienes esperaban una pronta reapertura. Esta situación ha provocado una notable caída en las ventas, especialmente durante fechas clave y campañas de fin de año.

Finalmente, el alcalde subrayó que cualquier decisión sobre su funcionamiento deberá esperar los resultados de las investigaciones y los informes técnicos que emita la Fiscalía.

Notas relacionadas
Denuncian a plana mayor de Intercorp y del Real Plaza

Denuncian a plana mayor de Intercorp y del Real Plaza

LEER MÁS
Tragedia en Real Plaza Trujillo, EN VIVO: rescatan primer cadáver tras colapso que dejó 8 muertos y 84 heridos

Tragedia en Real Plaza Trujillo, EN VIVO: rescatan primer cadáver tras colapso que dejó 8 muertos y 84 heridos

LEER MÁS
Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: evacúan a personas

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: evacúan a personas

LEER MÁS
Se presentaba como empresario exitoso, pero era cabecilla extorsionador: así operaba alias "Chino Verde" en Trujillo

Se presentaba como empresario exitoso, pero era cabecilla extorsionador: así operaba alias "Chino Verde" en Trujillo

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración

Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración

LEER MÁS
¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: “Me dijeron que vuelve a Perú”

Temblor en Perú HOY, 21 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Habrá suspensión de clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 21 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Habrá suspensión de clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Delincuentes atacan a balazos a bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Richard Hancco: "No todo el que tiene pensamiento democrático es de izquierda”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025