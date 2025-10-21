El alcalde provincial de Trujillo anunció que el Real Plaza Trujillo no volverá a abrir mientras las investigaciones continúen. | Foto: composición LR/T13/Agencia de Noticias

El alcalde provincial de Trujillo anunció que el Real Plaza Trujillo no volverá a abrir mientras las investigaciones continúen. | Foto: composición LR/T13/Agencia de Noticias

Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro del lugar, el Real Plaza Trujillo permanecerá cerrado de manera indefinida, luego de que el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez, confirmara que el establecimiento continuará sin operar mientras duren las investigaciones por la tragedia ocurrida en febrero. Las recientes declaraciones del burgomaestre descartaron totalmente la reapertura del centro comercial debido a la gravedad de la situación que causó la muerte de seis personas y dejó más de 90 heridos.

Las investigaciones detrás de la tragedia ocurrida en el mes de febrero

En sus declaraciones, Mario Reyna Rodríguez aclaró los rumores de una posible reapertura por la campaña navideña y dejó en claro que no ha recibido ninguna solicitud oficial para que se reinicien las operaciones del establecimiento: ''No hay absolutamente nada sobre ese tema en la municipalidad. El caso sigue en manos del Ministerio Público'', declaró.

TE RECOMENDAMOS DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Real Plaza fue multado con más de medio millón de soles por Indecopi tras tragedia de caída de techo de su centro comercial en Trujillo

En paralelo, hizo hincapié en las investigaciones que se están realizando en el Real Plaza, por lo que afirmó que no recibe ninguna autorización vigente para la reapertura del centro comercial hasta que se esclarezcan los resultados de las indagaciones del caso. Asimismo, el alcalde señaló que los familiares de las víctimas ya han comenzado a recibir las indemnizaciones correspondientes: "Parece que han ido indemnizando a los familiares de las víctimas y a los afectados, pero el caso aún está abierto", sostuvo el alcalde.

La tragedia que causó el derrumbe del techo del centro comercial generó mucha preocupación en la ciudadanía trujillana. Por lo tanto, la empresa operadora del Real Plaza permanece bajo evaluación por su responsabilidad civil frente a los familiares de los fallecidos y a las personas afectadas por el siniestro. Por ello, los informes y la investigación para definir el futuro del establecimiento serán cruciales en los próximos días.

El impacto económico luego del cierre del centro comercial

El cierre del centro comercial ha generado malestar entre los emprendedores y comerciantes de la zona, quienes esperaban una pronta reapertura. Esta situación ha provocado una notable caída en las ventas, especialmente durante fechas clave y campañas de fin de año.

Finalmente, el alcalde subrayó que cualquier decisión sobre su funcionamiento deberá esperar los resultados de las investigaciones y los informes técnicos que emita la Fiscalía.