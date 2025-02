La reciente tragedia en el centro comercial Real Plaza de Trujillo ha dejado un saldo devastador de seis fallecidos y más de 80 heridos. Bomberos, Policía Nacional, militares y equipo médico estuvieron en el lugar de los hechos realizando las labores de rescate ante la incertidumbre de los familiares de las víctimas, quienes esperan por respuestas en las afueras del mall.

Tras lo sucedido, surge la interrogantes sobre cuáles habrían sido las causas principales que ocasionaron que la infraestructura colapsara. Por ello, especialistas han comenzado a investigar los posibles motivos en torno a este suceso, que ha generado preocupación sobre la seguridad de los centros comerciales en nuestro país.

¿Qué habría ocasionado la tragedia en Real Plaza Trujillo?

De acuerdo con el ingeniero Miguel Estrada, especialista en gestión de riesgos y desastres, las estructuras de centros comercial no deberían colapsar sin motivo alguno, pues al tener gran afluencia de personas, estas tendrían que representar un lugar totalmente seguro para los visitantes. En ese sentido, brindó detalles sobre las posibles causas que habrían ocasionado que el techo del mall colapsara.

El mal diseño estructural

El especialista considera que uno de los posibles motivos fue el mal diseño que tenía la estructura. "La concepción de cualquier construcción empieza por la idea arquitectónica. Este diseño se pasa a un equipo de ingenieros estructural, quienes desarrollan el análisis estructural", sostuvo.

Infraestructura del patio de comidas del Real Plaza Trujillo tras colapso. Foto: EFE

Cabe resaltar que el análisis estructural se refiere a "cuáles son los espacios que van a cubrir las estructuras y las fuerzas que van a ser soportadas por la misma". En otras palabras, el ingeniero resaltó que se debe conocer las fuerzas y el peso que soportarán dichas estructuras, las cuales terminaron colapsando el último viernes 21 de febrero. Por ello destacó los principales elementos que habrían influenciado en el colapso:

El peso propio de la estructura (acero).

Las coberturas arquitectónicas en el interior y exterior del techo.

Las luminarias colgadas que tiene todo el patio de comidas.

Las tuberías que llevan el agua contra incendio.

De esta manera, el especialista resaltó la importancia de que los peritos tengan acceso a las memorias de cálculo y planos estructurales del centro comercial a fin de determinar si se procedió adecuadamente en la construcción de la infraestructura o hubo alguna irregularidad en el proceso.

Materiales de menor calidad

Otro de los factores que también pudo haber influenciado en el colapso del techo del centro comercial Real Plaza serían los materiales usados en la infraestructura. "Cuando se comprar los materiales, el proveedor debe satisfacer lo que está pidiendo el constructor. Ello debe aparecer en los planos del proyecto de ingeniería (...) Pueden haber disminuido la calidad de los materiales, eso entrará en análisis", acotó.

Centro comercial Trujillo clausurado tras la tragedia que dejó 6 personas fallecidas. Foto: Composición LR

En la misma línea, advirtió que cuando se realice la investigación de la infraestructura, se debe abarcar la totalidad del centro comercial, tomando en cuenta los materiales usados y el proceso de construcción de la misma. "Yo recomendaría hasta ensayos de laboratorios de las las vigas de acero, de las columnas y de los materiales que han sido utilizados", sostuvo.

El peso excesivo en la estructura

Por último, el ingeniero Miguel Estrada destacó que las sobrecargas de peso en la estructura habrían sido uno de los principales factores que ocasionó el colapso. Además, los material no habrían sido de una calidad óptima y teniendo en cuenta que no hay una adecuada canaleta para impedir que se acumule el agua por las lluvias, la situación de la infraestructura tuvo que haber sido advertida en su momento. Por ello, es crucial que se realice las investigaciones respectivas.

Equipo de bomberos y Policía Nacional realizando labores de rescate tras la tragedia. Foto: Difusión

"Se ha mencionado que hubo una acumulación de agua de lluvia. Se debe verificar la condición de los sistemas de drenaje, si es que estaban completamente operativos (...) Otra sobrecarga pudo haber sido los elementos arquitectónicos que se encontraban en el techo del centro comercial", puntualizó.

¿Hubo irregularidades en el proceso de construcción del centro comercial?

De acuerdo con el Decano del Colegio de Arquitectos de Lima, Arq. Jorge Ruiz de Somocurcio, el colapso fue ocasionado por una irregularidad en el proceso de construcción del mall Real Plaza de Trujillo, ya que estos centros comerciales no deberían tener este tipo de incidentes, pues moviliza a miles de personas diariamente.

El incidente ocurrido en Trujillo el pasado 21 de febrero dejó más de 80 personas heridas. Foto: Difusión

"La obra no es nada del otro mundo. No tendría por qué haber colapsado. Excepto que en el proceso haya una irregularidad o deficiencia que no ha sido detectada o pasada por alto. No hay otra razón", sostuvo el Decano, quien precisó que el proceso de construcción de la estructura empieza desde un diseño, el cual luego tiene que ser aprobado. Luego de ello, se determina si el proyecto obedece a la planificación inicial. Por último, se procede con la realización de la obra teniendo en cuenta factores como los materiales a usar y los cambios que ha tenido el proyecto desde su diseño.

Por ello, el especialista precisó: "En algún lugar de la cadena, el proceso ha sido mal trabajado, ha sido manejado irregularmente o informalmente, habría que indagar ello. Pero la cadena se ha roto en algún momento y esto ha originado la tragedia. Si una obra está bien construida y bien mantenida, no tiene por qué caerse", precisó.

Finalmente, se debe analizar si aquella obra, ya construida, corresponde al diseño original y, si hubo cambios en el proceso, debieron ser reportados en su momento. Cabe resaltar que todo mantenimiento que se ha realizado en el centro comercial debió ser registrado en el cuaderno de mantenimiento.

