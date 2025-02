“He visto el techo caer sobre mi familia. Me separé de ellos un instante para recoger la comida y los dejé sentados justo en el centro del patio de comidas. Mis 3 pequeñitos con mi esposa. Fueron segundos, cuando de pronto se escuchó como una tira de explosiones, tan fuertes como un terremoto que solo me hicieron retroceder”, comienza narrando Alfredo Beltran, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Real Plaza Trujillo.

Lo que parecía una noche familiar como cualquier otra terminó por convertirse en una catástrofe. “Al girar y ver a mis hijos y mi esposa, cinco segundos bastaron para que todo el techo cayera sobre las 200 personas en el patio de comidas y sobre mis hijos. En segundos, todo se volvió oscuro y el agua creaba la escena de una tormenta y lluvias. Solo atiné a gritar que no era posible, mis hijos no, mi familia no”.

La ansiedad que le generaba narrar cada momento vivido esa trágica noche, lo hizo compartir cada detalle de su experiencia a través de las redes sociales. Quizás para brindar un mensaje sobre la importancia de valorar a cada uno de los nuestros o para exigir justicia a las autoridades por lo sucedido en el Real Plaza Trujillo.

“Pedía ayuda a Dios, quince minutos pasaron, pero parecían una eternidad cuando de pronto recibí el mensaje de mi esposa, diciendo que estaban atrapados bajo una mesa. La cúpula, sombrero del techo de centro comercial, al ser más profunda, hizo una caja, cayendo primero sobre la mesa y dejando espacio para su resguardo. Ella y mis 2 hijos estaban a salvo, pero mi segundo hijo estaba perdido”, escribió.

Familia de Alfredo Beltran. Foto: difusión

Alfredo narró completamente conmovido cómo logró encontrar a su hijo perdido. “He gritado tantas veces su nombre, cada grito era de dolor, de quizás no verlo más sonriendo. Luego me cuenta un joven repartidor que habían visto a un niño salir arrastrado hasta la puerta de salida en dirección a los baños. Mi hijo siempre preguntaba para qué era esa puerta y esta vez se arrastró hasta allá. Me dijeron acá hay un niño, Fabrizio, y gracias a Dios era él”.

Todo lo sucedido ese día para él y su familia va a ser, sin duda alguna, una experiencia difícil de superar. “El miedo que sentí en ese momento es algo que jamás podré olvidar. Ver a mi familia en peligro y pensar que los había perdido me dejó marcado para siempre. Me conmueve al ver a mi familia, conmigo por más tiempo en esta vida”.

Hasta que la muerte los separe



La historia de Jhosmar Cristopher Rodríguez Cruz y Harumi Carbajal quizá sea lo más cercano a lo que dicen los sacerdotes en los matrimonios ‘hasta que la muerte los separe’. La joven pareja había acudido al Real Plaza a pasear por su aniversario, sin pensar, que el techo del patio de comidas caería sobre ellos y diera inicio a una vida que ellos no habían planeado.

“Lo he perdido todo, papá” fueron las palabras que le dijo Jhosmar a su progenitor cuando despertó en el Hospital Lazarte de Trujillo tras ver que no tenía una de sus piernas y es que, los rescatistas se vieron en la obligación de tener que amputarla si querían sacarlo de los escombros con vida.

Jhosmar Rodriguez y Harumi Carbajal vieron su futuro truncado tras la tragedia. Foto: difusión

Lamentablemente, Harumi Carvajal de tan solo 24 años, novia de Jhosmar, no corrió con la misma “suerte”. Ella falleció a su lado, mientras esperaban a que alguien los rescatara. La joven se encontraba estudiando en la Universidad Privada del Norte y ya estaba a poco de terminar la carrera, lamentablemente, sus sueños se vieron frustrados la noche del viernes 21 de febrero.

Otra fue la historia de Rebeca López, ciudadana argentina, que se encontraba con su familia de paseo por Trujillo, quienes prácticamente se encuentran vivos de milagro. "Estábamos por los juegos. Mis hijos estaban conmigo y mi esposo estaba recogiendo la comida. Escuchamos el estruendo y yo agarré a mi bebé que estaba más lejos mío y a mi otro hijo y vi que el techo se venía entero abajo. Miré hacia Popeyes (lugar donde se encontraba la salida) y vi que no llegamos a salir, así que me metí debajo de la mesa".

El drama de esta familia comenzó cuando uno de sus menores hijos, en lugar de quedarse junto a ellos y resguardarse, corrió para evitar ser aplastado por el techo. "Mi pequeño salió corriendo. Yo tenía a mi bebé de 3 años y a mi otro hijo conmigo y tuvimos que meternos debajo de la mesa. Tuve que dejarlo que se escape. Si yo corría detrás de él nos iba aplastaba a todos (...) Empezamos a meternos debajo de las sillas para salir y logramos salir por la parte de Popeyes (...) Fue increíble la magnitud de esto porque vos decís 'nunca se va a caer el techo de un centro comercial'".

Rebeca López contó que no podía creer que el techo del centro comercial había caído sobre ellos. Foto: difusión / La República

Un ángel en medio del desastre

“Me dijo que no me iba a dejar sola. Rompió la maderita que había sobre mí, se metió, no le importó nada y me quiso ayudar. No me soltó la mano”, es así como Rosa Delgado describe a Joseph Tapullima, joven que se quedó con ella a su lado hasta que vinieran los rescatistas y pudieran sacarla con vida.

Tapullima, el ‘ángel’ del Real Plaza Trujillo, ha sido el nombre más mencionado por los sobrevivientes. Según varios testigos, este joven se inmoló de valor y comenzó a ayudar a todos los que podía, entre ellos, a los niños que se quedaron atrapados en el techo. De momento, ya no se ha sabido nada sobre su paradero.

Joseph Tapullima, denominado como el 'ángel' de Trujillo. Foto: difusión

Aún no hay responsables

Las denuncias entre diversas autoridades tras lo sucedido en Trujillo van y vienen, las investigaciones aún continúan realizándose. Sin embargo, hasta el momento no hay responsables. Las diversas autoridades municipales continúan realizando inspecciones a los diversos locales de Real Plaza a nivel nacional y muchos de ellos han sido clausurados.