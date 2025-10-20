HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Sociedad

Personal de salud de centro ‘La Florida’ son extorsionados tras presunta falta de atención médica en Chimbote

Las amenazas se originaron por presunta negligencia médica. El coronel Domingo Salazar indicó que los extorsionadores envían videos con la lista de nombres del personal de salud en Chimbote.

Personal de Salud espera que las autoridades identifiquen a la banda criminal que los amenaza constantemente. Foto: Composición LR
Personal de Salud espera que las autoridades identifiquen a la banda criminal que los amenaza constantemente. Foto: Composición LR

Doctores del centro de salud ‘La Florida’, en Chimbote, han denunciado ser víctimas de extorsión tras recibir constantes amenazas vía WhatsApp. De acuerdo con el reporte policial, criminales aún no identificados envían videos amenazando al personal médico con atentar contra sus vidas si no se “alinean” a sus exigencias.

De acuerdo con el coronel Domingo Salazar, jefe de la División Policial de Chimbote, las amenazas habrían surgido a raíz de una presunta falta de atención médica en el centro de salud. “Están enviando mensajes y videos con lenguaje violento por WhatsApp, aludiendo a una presunta negligencia en la atención”, detalló Salazar en Panamericana.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Choque de bus interprovincial en la Panamericana Norte deja un fallecido y un herido de gravedad en Chimbote

lr.pe

Personal de centro de salud en Chimbote en la mira de las extorsiones

"Este mensaje va dirigido a las personas que no dejan trabajar. Que se alineen. Si no, derramaré la sangre de estas personas (...)", se le escucha decir a uno de los extorsionadores en un video compartido al personal de salud. En las imágenes se puede visualizar un arma de fuego, la cual es rastrillada en repetidas ocasiones, mientras muestra la lista de nombres de los trabajadores del centro de salud.

El hecho ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional del Perú, quienes han iniciado con las investigaciones. El coronel Domingo Salazar precisó que "el personal especializado del área de extorsiones de la Depincri ya está avocado al tema. Ya hemos hecho un cruce de información con los proveedores del servicio de telefonía".

En ese sentido, los efectivos policiales avanzan con las investigaciones a fin de dar con la organización criminal implicada en este caso de extorsión. Al respecto, desde la Red de Salud Pacífico Norte, se ha solicitado reforzar la presencia policial en la zona a fin de garantizar la seguridad del personal de salud, quienes continuarán trabajando pese a las recientes intimidaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte del Santa logra asignación de vehículo por parte del PRONABI

Corte del Santa logra asignación de vehículo por parte del PRONABI

LEER MÁS
Confirman condena de 9 años de cárcel para profesor sentenciado por tocamientos a menor

Confirman condena de 9 años de cárcel para profesor sentenciado por tocamientos a menor

LEER MÁS
Primera Sala de Apelaciones confirma 8 años de cárcel a sujeto por tenencia de municiones

Primera Sala de Apelaciones confirma 8 años de cárcel a sujeto por tenencia de municiones

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Captan a jardinero como presunto responsable del envenenamiento y muerte de mascotas en parques de San Isidro

Captan a jardinero como presunto responsable del envenenamiento y muerte de mascotas en parques de San Isidro

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores da mantenimiento a Puente de la Paz tras alertas de posibles fallas

Municipalidad de Miraflores da mantenimiento a Puente de la Paz tras alertas de posibles fallas

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Sociedad

¿Cuáles fueron los resultados de La Tinka este domingo 19 de octubre? Números ganadores del sorteo

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025