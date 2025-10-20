Personal de Salud espera que las autoridades identifiquen a la banda criminal que los amenaza constantemente. Foto: Composición LR

Doctores del centro de salud ‘La Florida’, en Chimbote, han denunciado ser víctimas de extorsión tras recibir constantes amenazas vía WhatsApp. De acuerdo con el reporte policial, criminales aún no identificados envían videos amenazando al personal médico con atentar contra sus vidas si no se “alinean” a sus exigencias.

De acuerdo con el coronel Domingo Salazar, jefe de la División Policial de Chimbote, las amenazas habrían surgido a raíz de una presunta falta de atención médica en el centro de salud. “Están enviando mensajes y videos con lenguaje violento por WhatsApp, aludiendo a una presunta negligencia en la atención”, detalló Salazar en Panamericana.

Personal de centro de salud en Chimbote en la mira de las extorsiones

"Este mensaje va dirigido a las personas que no dejan trabajar. Que se alineen. Si no, derramaré la sangre de estas personas (...)", se le escucha decir a uno de los extorsionadores en un video compartido al personal de salud. En las imágenes se puede visualizar un arma de fuego, la cual es rastrillada en repetidas ocasiones, mientras muestra la lista de nombres de los trabajadores del centro de salud.

El hecho ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional del Perú, quienes han iniciado con las investigaciones. El coronel Domingo Salazar precisó que "el personal especializado del área de extorsiones de la Depincri ya está avocado al tema. Ya hemos hecho un cruce de información con los proveedores del servicio de telefonía".

En ese sentido, los efectivos policiales avanzan con las investigaciones a fin de dar con la organización criminal implicada en este caso de extorsión. Al respecto, desde la Red de Salud Pacífico Norte, se ha solicitado reforzar la presencia policial en la zona a fin de garantizar la seguridad del personal de salud, quienes continuarán trabajando pese a las recientes intimidaciones.

