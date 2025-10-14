HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

Corte del Santa logra asignación de vehículo por parte del PRONABI

La Corte Superior de Justicia del Santa recibió un vehículo incautado del PRONABI, que fortalecerá su trabajo administrativo y jurisdiccional, mejorando servicios a la ciudadanía.

Este acuerdo permite a la Corte contar con recursos logísticos optimizados. Fuente: Difusión.
Este acuerdo permite a la Corte contar con recursos logísticos optimizados. Fuente: Difusión.

Como resultado de las permanentes gestiones realizadas ante el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), la Corte Superior de Justicia del Santa logró la asignación de un vehículo incautado, que permitirá fortalecer el trabajo institucional y mejorar los servicios administrativos y jurisdiccionales.

El anuncio lo hizo el titular de esta Corte Superior, Dr. Óscar Ramiro Pérez Sánchez, quien hoy por la mañana sostuvo una reunión decisiva en las oficinas del PRONABI, ubicadas en el distrito de Surco, con la participación del coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Bienes Incautados, Abg. Carlos Alberto Moulet Cedillo, y funcionarios de nuestra entidad liderados por la gerente de Corte, Ing. Julissa Cisneros García, quien suscribió el acta correspondiente que formaliza la entrega del bien.

Mediante este acuerdo, el PRONABI otorgó a la Corte del Santa la custodia temporal de un vehículo marca Audi en óptimas condiciones, en el marco de las normas que regulan la administración y disposición de bienes incautados por delitos en agravio del Estado.

El presidente de nuestra institución informó que la asignación de este vehículo permitirá fortalecer el parque automotor de la Corte Superior de Justicia del Santa, optimizando los recursos logísticos e institucionales, y contribuyendo al cumplimiento eficiente de las labores administrativas y jurisdiccionales que se desarrollan en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, el Dr. Pérez Sánchez destacó y agradeció la disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados por atender la solicitud presentada, reafirmando el compromiso conjunto de seguir trabajando por una gestión pública eficiente, transparente y orientada al servicio.

Notas relacionadas
Primera Sala de Apelaciones confirma 8 años de cárcel a sujeto por tenencia de municiones

Primera Sala de Apelaciones confirma 8 años de cárcel a sujeto por tenencia de municiones

LEER MÁS
Juzgado Penal Colegiado sentencia a 15 de años de prisión a exrecluso que intentó robar cien mil dólares

Juzgado Penal Colegiado sentencia a 15 de años de prisión a exrecluso que intentó robar cien mil dólares

LEER MÁS
Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Cinco crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva generación de Voluntariado Judicial inicia su camino en la Corte de Tumbes

Nueva generación de Voluntariado Judicial inicia su camino en la Corte de Tumbes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Judicialidad

Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

Juzgado de Flagrancia convalida detención judicial por homicidio calificado en Tumbes

Nueva generación de Voluntariado Judicial inicia su camino en la Corte de Tumbes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025