Corte del Santa logra asignación de vehículo por parte del PRONABI

Como resultado de las permanentes gestiones realizadas ante el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), la Corte Superior de Justicia del Santa logró la asignación de un vehículo incautado, que permitirá fortalecer el trabajo institucional y mejorar los servicios administrativos y jurisdiccionales.

El anuncio lo hizo el titular de esta Corte Superior, Dr. Óscar Ramiro Pérez Sánchez, quien hoy por la mañana sostuvo una reunión decisiva en las oficinas del PRONABI, ubicadas en el distrito de Surco, con la participación del coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Bienes Incautados, Abg. Carlos Alberto Moulet Cedillo, y funcionarios de nuestra entidad liderados por la gerente de Corte, Ing. Julissa Cisneros García, quien suscribió el acta correspondiente que formaliza la entrega del bien.

Mediante este acuerdo, el PRONABI otorgó a la Corte del Santa la custodia temporal de un vehículo marca Audi en óptimas condiciones, en el marco de las normas que regulan la administración y disposición de bienes incautados por delitos en agravio del Estado.

El presidente de nuestra institución informó que la asignación de este vehículo permitirá fortalecer el parque automotor de la Corte Superior de Justicia del Santa, optimizando los recursos logísticos e institucionales, y contribuyendo al cumplimiento eficiente de las labores administrativas y jurisdiccionales que se desarrollan en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, el Dr. Pérez Sánchez destacó y agradeció la disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados por atender la solicitud presentada, reafirmando el compromiso conjunto de seguir trabajando por una gestión pública eficiente, transparente y orientada al servicio.