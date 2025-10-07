Primera Sala de Apelaciones confirma 8 años de cárcel a sujeto por tenencia de municiones

Polo Cortéz, de 26 años, fue arrestado el 29 de junio en Chimbote tras un operativo policial. Fuente: Difusión.

Los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmaron la condena de ocho años de pena privativa de la libertad impuesta a Jorge Aníbal Polo Cortéz (26), quien fue hallado culpable del delito de tenencia ilegal de municiones.

Polo Cortéz fue detenido por la Policía la medianoche del 29 de junio, durante un operativo de control de identidad en el asentamiento humano Santa Irene, de Chimbote. Al notar la presencia policial, comenzó a correr y fue capturado en las inmediaciones del jirón Los Precursores.

En su huida, arrojó una bolsa frente a una casa de la manzana D. En el interior, se encontró un arma de fuego de fabricación artesanal, abastecida con una bala calibre 9 milímetros.

Por este hecho, el imputado fue condenado a 8años de prisión y el pago de mil soles de reparación civil, por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Unidad de Flagrancia del Santa.

La defensa legal de Jorge Polo interpuso un recurso de apelación, argumentando que existió insuficiencia probatoria en el fallo de primera instancia; asimismo, que golpearon a su patrocinado para luego "sembrarle" el arma de fuego.

Finalmente, la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró infundada la apelación.