Confirman condena de 9 años de cárcel para profesor sentenciado por tocamientos a menor

La víctima denunció los abusos tras ser amenazada, lo que llevó a su familia a presentar la denuncia. Fuente: Difusión.

Héctor Emilio Pérez Chavarría (52), un docente de educación primaria de Moro, es intensamente buscado por la Policía Judicial, luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa declarara infundada su apelación a la sentencia de 9 años de cárcel que le impusieron como responsable del delito de actos contra el pudor en agravio de una niña de 10 años.

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron desde la mañana del 2 de octubre de 2021 en el puesto de ventas del sentenciado, ubicado al interior del mercado Buenos Aires de Nuevo Chimbote, a donde la víctima fue enviada por su padre a recibir clases de reforzamiento académico.

Valiéndose de engaños, el agresor hizo subir a la menor al segundo piso del local y allí la tocó por encima de su ropa, diciéndole que no se lo cuente a nadie. La agresión continuó en otras fechas. Pérez Chavarría llegó incluso a amenazar a la menor a con matar a su familia si es que lo delataba.

Cansada de los ataques, la víctima decidió contarle todo a su tía paterna, quien a su vez informó a los demás familiares, quienes denunciaron al docente.

El depravado fue sentenciado en primera instancia a 9 años de prisión. Su defensa técnica interpuso un recurso de apelación solicitando la absolución del imputado, bajo el argumento de que no se valoraron correctamente los medios probatorios actuados.

Para los magistrados que integran la Segunda Sala Penal de Apelaciones, los argumentos del abogado de Héctor Pérez Chavarría no lograron acreditar su inocencia, por lo que declararon infundada la apelación y ordenaron su búsqueda y captura. El docente deberá ser internado en el penal de Cambio Puente.