Choque de bus interprovincial en la Panamericana Norte deja un fallecido y un herido de gravedad en Chimbote

Un trágico choque en Chimbote, Áncash, dejó un muerto y un herido tras la colisión de un auto particular contra un bus de la empresa Cruz del Norte en la Panamericana Norte. | Andina

En la provincia de Santa, Áncash, alrededor de las 4:00 de la madrugada del viernes 3 de octubre, ocurrió un trágico choque. En la carretera Panamericana Norte, a la altura de los humedales de Villa María, en Chimbote, un auto particular invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra un bus de la empresa Cruz del Norte.

La violenta colisión provocó la muerte instantánea del conductor del vehículo menor, Lenin Pool Rodríguez Martínez, de 37 años. Su copiloto resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro de salud. El bus, tras el choque, salió de la vía y acabó en los totorales. Los pasajeros fueron evacuados con la ayuda de serenos, policías, bomberos y personal médico.

El accidente dejó a otro herido de gravedad.

Segundo choque en Chimbote

Horas después, la carretera volvió a ser el escenario de otro accidente. A la altura del asentamiento humano Las Delicias, en Nuevo Chimbote, el ciudadano colombiano Elki Duarte López (42) perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba chocara contra otro vehículo. Su acompañante quedó gravemente herido y fue llevado al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.

El Ministerio Público y la Policía Nacional ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas de ambos accidentes que han dejado devastadas a las familias en la costa de Áncash.

El auto quedó destrozado tras el choque.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

