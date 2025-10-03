HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte vulnera neutralidad electoral
Dina Boluarte vulnera neutralidad electoral     Dina Boluarte vulnera neutralidad electoral     Dina Boluarte vulnera neutralidad electoral     
Sociedad

Choque de bus interprovincial en la Panamericana Norte deja un fallecido y un herido de gravedad en Chimbote

En menos de un día se registraron dos graves accidentes de tránsito en Áncash. Otro choque entre una motocicleta y un auto dejó a un fallecido más.

Un trágico choque en Chimbote, Áncash, dejó un muerto y un herido tras la colisión de un auto particular contra un bus de la empresa Cruz del Norte en la Panamericana Norte.
Un trágico choque en Chimbote, Áncash, dejó un muerto y un herido tras la colisión de un auto particular contra un bus de la empresa Cruz del Norte en la Panamericana Norte. | Andina

En la provincia de Santa, Áncash, alrededor de las 4:00 de la madrugada del viernes 3 de octubre, ocurrió un trágico choque. En la carretera Panamericana Norte, a la altura de los humedales de Villa María, en Chimbote, un auto particular invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra un bus de la empresa Cruz del Norte.

La violenta colisión provocó la muerte instantánea del conductor del vehículo menor, Lenin Pool Rodríguez Martínez, de 37 años. Su copiloto resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro de salud. El bus, tras el choque, salió de la vía y acabó en los totorales. Los pasajeros fueron evacuados con la ayuda de serenos, policías, bomberos y personal médico.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD
El accidente dejó a otro herido de gravedad.

El accidente dejó a otro herido de gravedad.

PUEDES VER: Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

lr.pe

Segundo choque en Chimbote

Horas después, la carretera volvió a ser el escenario de otro accidente. A la altura del asentamiento humano Las Delicias, en Nuevo Chimbote, el ciudadano colombiano Elki Duarte López (42) perdió la vida luego de que la motocicleta en la que viajaba chocara contra otro vehículo. Su acompañante quedó gravemente herido y fue llevado al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.

El Ministerio Público y la Policía Nacional ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas de ambos accidentes que han dejado devastadas a las familias en la costa de Áncash.

El auto quedó destrozado tras el choque.

El auto quedó destrozado tras el choque.

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra ‘Pequeño J.’: fue recluido en el penal de Cañete

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

Vehículo con cinco policías cae al río Mantaro en La Oroya: cuatro sobreviven y uno continúa desaparecido

LEER MÁS
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra ‘Pequeño J.’: fue recluido en el penal de Cañete

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra ‘Pequeño J.’: fue recluido en el penal de Cañete

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025