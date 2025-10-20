HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pacientes de EsSalud Arequipa esperan hasta 575 días por una operación, revela inspección de Contraloría

Existen 3.270 pacientes en lista de espera en el HNCASE. Falta de insumos y equipos aplazan las cirugías.


La causa del embalse de cirugías son los propias carencias de EsSalud.
La causa del embalse de cirugías son los propias carencias de EsSalud. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Wilder Pari / La República.

Los pacientes de EsSalud en Arequipa deben esperar casi 2 años para una cirugía. Así lo revela un informe de Contraloría, que detectó que en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) hay operaciones embalsadas que aguardan hasta por un periodo de 575 días.

La inspección del órgano de control se realizó entre el 13 y 15 de octubre. De esta manera, se detectó que hay 3.270 pacientes en espera de alguna cirugía de catorce especialidades, siendo las de mayor demanda oftalmología y traumatología, con 1.059 y 754 pacientes respectivamente.

Según información brindada por el nosocomio a Contraloría, los días de espera en traumatología van de los 3 a 522 días, mientras que en oftalmología de los 3 a 575 días. El periodo se cuenta desde que los pacientes han sido declarado como aptos.

Otras especialidades críticas también mantienen plazos prolongados. Por ejemplo, cirugía oncológica reportaba casos de 191 días de espera, mientras que en cirugía general iba hasta los 464 días.

Motivos del embalse de cirugías

La causa del embalse de cirugías son los propias carencias de EsSalud. Por ejemplo durante su inspección del 14 de octubre, Contraloría detectó que 3 cirugías pediátricas y 4 cirugías odontológicas fueron suspendidas por falta de insumos. Estas deberán ser reprogramadas, alimentando el cuello de botella de pacientes en espera de su intervención quirúrgica.

Durante la inspección también se detectaron otras carencias de insumos. Foto: Wilder Pari / La República.<br><br>

Durante la inspección también se detectaron otras carencias de insumos. Foto: Wilder Pari / La República.

La entidad de control advirtió que la espera excesiva afecta la atención oportuna de los asegurados. Además, se remarca que los exámenes de laboratorio y de riesgo quirúrgico solo tienen validez entre 6 meses y un año. Alargar el tiempo de espera, llevará a que el paciente deba someterse a estas pruebas, que son requisitos para entrar a sala de operaciones.

Más carencias en EsSalud Arequipa: sin insumos ni medicinas

La inspección detectó muchas más deficiencias en el servicio quirúrgico del HNCASE, como la infraestructura de los ambientes de operaciones: baños insuficientes, techos en mal estado y falta de protección radiológica.

A ello se suma la carencia de equipos y otros inoperativos. En este último grupo, estaba una bomba de circulación extracorpórea fuera de servicio desde el 11 de octubre, lo que impide la realización de cirugías cardiovasculares programadas.

Por si fuera poco, hubo otra inspección a la farmacia del nosocomio, donde se volvió a detectar carencias: seis tipos de medicamentos están agotados, uno desde julio y otro desde agosto. Además, hay otro grupo de 300 fármacos con stock solo para los dos siguientes meses.

