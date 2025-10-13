HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Política

Contraloría comprueba incumplimiento de contrato para reparar helicópteros del Ejército

“El contratista no ha culminado con la prestación total del servicio, (lo) que no permite recuperar la capacidad operativa de las aeronaves del Ejército del Perú”, señala el informe de inspección. El contratista es la empresa panameña Milenium Veladi, que representa a la firma rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC).

La empresa Milenium Veladi ni siquiera ha cumplido con devolver la totalidad de los componentes de los helicópteros que trasladó a Moscú. Foto: difusión
La empresa Milenium Veladi ni siquiera ha cumplido con devolver la totalidad de los componentes de los helicópteros que trasladó a Moscú. Foto: difusión

Como resultado de una visita de control aplicada entre el 29 de septiembre y el tres de enero de este año en la sede del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), el equipo de la Contraloría verificó que la empresa contratista Milenium Veladi Corporation ha incumplido con el plazo de entrega de tres helicópteros de fabricación rusa que requieren con urgencia una reparación mayor (“overhaul”).

De acuerdo con el contrato entre el CEMAE y Milenium Veladi, esta debió culminar con las labores técnicas en un periodo de 300 días calendario, sin embargo, pese a que solicitó ampliaciones que culminaron el 30 de diciembre de 2024 -se le dieron 139 días más-, hasta el momento ni siquiera hay fecha de entrega.

Han transcurrido 283 días calendarios después de la última fecha mencionada, y todavía falta la repatriación de 456 componentes que fueron enviados por la contratista a la Federación Rusa. Sin estos será imposible terminar con el armado de los tres helicópteros.

El incumplimiento de contrato afecta seriamente la capacidad operativa del Ejército, según informe de la Contraloría. Foto: difusión

El incumplimiento de contrato afecta seriamente la capacidad operativa del Ejército, según informe de la Contraloría. Foto: difusión

Fuera de todo plazo

El helicóptero Mi-171Sh con matrícula EP666 cuenta con un avance del 91%, el Mi-171Shp EP669 presenta 88% y el Mi-17-1B con matrícula EP654 con el 85%. 

Esto representa una pérdida en horas de vuelo de S/6,2 millones de soles, conforme el reporte de los auditores de la Contraloría.

Pero, además de las pérdidas económicas, lo más grave del incumplimiento del contrato es la afectación de la capacidad del Ejército para atender situaciones de emergencia, lo que fue el propósito del contrato del CEMAE con Milenium Veladi por US$20,3 millones, suscrito el 10 de noviembre de 2023.

Los auditores determinaron que hay algunos componentes que no cuentan con la fecha de fabricación y que hay otros con más de 15 meses de antigüedad, por lo que “dicha situación representaría una afectación a la vida efectiva de los citados componentes, lo cual podría comprometer la capacidad operativa de los helicópteros, considerando que la fecha persiste un retraso en la ejecución del servicio (de ‘overhaul’)”, señala el informe de Contraloría.

Un servicio incompleto

Milenium Veladi solicitó 151 días, pero el Ejército se negó por improcedente. Entonces, la empresa inició un proceso de conciliación, que acabó el 27 de agosto de este año sin llegar a ningún acuerdo. El plazo para que el contratista requiera un arbitraje, también se agotó.

“Habiendo transcurrido 283 días calendarios desde la culminación del plazo de ejecución del contrato del 10 de noviembre de 2023 para el servicio de mantenimiento mayor (‘overhaul’) de tres helicópteros militares (...), el contratista no ha culminado con la prestación total del servicio, (lo) que no permite recuperar la capacidad operativa de las aeronaves del Ejército del Perú para la atención de situaciones de emergencia por peligro inminente”, concluye el informe de control.

La empresa Milenium Veladi, con sede en Panamá, en realidad es representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC). El CEMAE le adjudicó el contrato por US$20,3 sin mediar licitación, por un monto sobrevalorado y le adelantó indebidamente el 70% del total, de acuerdo con otro informe de la Contraloría, del que La República dio cuenta en su momento.

Hay un dato sorprendente en el informe de inspección de la Contraloría.

Se indica que el 23 de octubre de 2023, el CEMAE entregó a Milenium Veladi los helicópteros EP654 y EP666. Esto es, 19 días antes de la firma del contrato con esta empresa, que ocurrió el 10 de noviembre de 2023.

La Contraloría le ha dado un plazo de cinco días hábiles al titular del Ministerio de Defensa, y al comandante general del Ejército, general César Briceño Valdivia, para que reporten sobre los correctivos aplicados para evitar mayor afectación por el incumplimiento del contrato.

