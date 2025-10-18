A través de un oficio dirigido al Viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas y al presidente del Consejo de Minería, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, solicitó declarar la nulidad de oficio de la resolución directoral que dio luz verde a la empresa Southern Copper Corporation para ejecutar Tía María, ubicada en Arequipa.

De acuerdo con el parlamentario, este proyecto minero no cuenta con licencia social debido a la potencial afectación del ambiente y la agricultura local. Y es que, en diversas ocasiones, las autoridades locales y representantes de la población del Valle de Tambo han advertido que Southern carece de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vigente, pues este fue aprobado el 1 de agosto del 2014.

"He solicitado la nulidad de la Resolución 0692-2025-Minem/DGM, con la que el Minem, bajo órdenes del régimen de Jerí, pretende imponer la explotación de Tía María en el Valle de Tambo. Esa autorización atenta contra la vida, el agua y la agricultura local. El Estado no puede ser sirviente de las mineras. ¡Tía María no va!", escribió Quito en sus redes sociales.

Impacto ambiental de Tía María

Además de la caducidad del EIA, el legislador señala que dentro de la zona existe el ecosistema frágil "Lomas de Cachendo", localizada en la provincia de Islay, la cual ha sido reconocida como tal el 18 de julio del 2018 a través de una resolución del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). De igual forma, su conservación y protección ha sido objeto de declaración de interés público regional mediante ordenanza del Consejo Regional de Arequipa.

No hay que perder de vista que en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, hay numerosos restos arqueológicos que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación. En detalle, se tratan de 52 monumentos prehispánicos, entre los que destaca Posco 1A, Posco 1B, Tambo 1, Tambo 2, Chuli 1, y otros que se ubican dentro de la zona de influencia directa del proyecto Tía María.

Lo expuesto significa que la Resolución Directoral 0692-2025-MINEM/DGM constituye una vulneración directa al derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de las personas (...). Asimismo, infringe el deber del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales, previsto en el artículo 67 del texto constitucional. De otro lado, se afecta el patrimonio arqueológico cultural de la Nación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú", se lee en el oficio de Quito.

Hay que recordar que, desde el 2011, diversos gobiernos intentaron sacar adelante Tía María y no lo lograron. La población respondió con sendas movilizaciones hasta la actualidad. El lamentable saldo ha sido siete fallecidos producto de la represión policial, decenas de heridos y una persecución judicial que continúa contra los dirigentes sociales.

Valle de Tambo responde a imposición de Tía María

En conferencia de prensa en Arequipa, el vocero del Valle del Valle de Tambo, Miguel Meza, anunció que presentarán recursos legales para frenar la resolución que autoriza el inicio de las actividades de explotación del proyecto Tía María. De igual forma, dijo que han cursado documentos a autoridades locales para solicitarles que se pronuncien en rechazo a esta decisión del gobierno de José Jerí.

"Esperemos que nuestras autoridades, que representan a la población de Islay, se pongan de pie a favor de la población Valle de Tambo. Hago un llamado al alcalde provincial para que convoque a los alcaldes distritales para ver qué hacer y así evitar un conflicto social. No queremos más muertos, sino la armonía y la paz social", manifestó.

En otro momento, recalcó que, la empresa de capitales mexicanos Southern no tiene permiso de uso de agua ni el derecho de servidumbre. Ante esta "ilegalidad", informó que los ciudadanos evaluarán en una asamblea general la programación de acciones de movilización respectivas para frenar la imposición de Tía María.

Como se recuerda, el 28 de octubre del 2009, se realizó una consulta popular en Cocachacra, Punta del Bombón y Dean Valdivia, en la que más del 90% de la población se pronunció en contra de la minería en la zona. Pese a ello, Southern ha venido avanzando en destrabar su avance y ya inició trabajos de construcción en la habilitación de carreteras y plataformas. Se estima que la apertura de la mina se haga efectiva en la segunda parte del 2027.