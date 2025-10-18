El distrito de Quequeña, en Arequipa, fue testigo de un nuevo y doloroso episodio de violencia intrafamiliar. Un hecho de extrema crueldad se dio a conocer a las autoridades. Un sujeto, identificado como Jhon Carlos Rodríguez Rocca (25), fue denunciado por agredir violentamente a su hijastra de apenas cuatro años frente a su madre.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 16 de octubre, cuando el agresor se encontraba en estado de ebriedad. La joven madre, quien se encuentra embarazada, manifestó a la Policía que intentó defender a su hija, pero también fue víctima de Rodríguez Rocca. Además, manifestó que por la lejanía de la zona, se siente desamparada al no recibir apoyo, ya que también vive en constante miedo.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Detienen a agresor, pero Fiscalía lo libera

La intervención se produjo gracias a la alerta de vecinos y al accionar del serenazgo distrital de Quequeña. El sereno Remigio Pro confirmó que el sujeto fue localizado y detenido a pocas cuadras de su domicilio, mientras realizaba una compra en un establecimiento.

A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Violencia Familiar de Arequipa ordenó la liberación de Jhon Rodríguez Rocca, por categorizar las lesiones como leves. Este accionar ha generado un profundo malestar y críticas hacia el sistema judicial.

PUEDES VER: Fallece madre de cuatro hijos herida en ataque extorsivo contra combi que cubría la ruta Chepén–Lurín

Medidas de protección contra madre y menor

El Poder Judicial de Arequipa dispuso el traslado inmediato de la niña al albergue Santa Isabel. Su madre, quien también fue víctima de agresión, fue enviada a un centro de acogida para mujeres.

La autoridad dispuso separar de forma temporal a las agraviadas mientras se investiga el caso para declarar medidas de protección urgente. El suceso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia y a las familias en situación de vulnerabilidad.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

