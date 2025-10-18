SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste programó cortes de luz en Arequipa debido a trabajos de mantenimiento. Conoce todos los detalles.
- Señor de los Milagros EN VIVO, segundo recorrido: horario, desvíos y más de la procesión en Lima hoy 18 de octubre
- Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes de luz en diferentes zonas de los distritos de Arequipa para este domingo 19 y lunes 20 de octubre. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la compañía eléctrica. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.
Se recomienda tomar las precauciones necesarias debido a que algunos de los cortes anunciados por SEAL para dichas fechas son de aproximadamente 8 horas.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Tía María: Jaime Quito demanda la nulidad de resolución que autoriza inicio de actividades de explotación
Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 19 de octubre
Varias zonas de Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y el Cercado de Arequipa tienen un corte de luz programado de 6.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.
Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre
Zonas del distrito de Chala, en Caravelí, tienen un corte de luz programado de 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.
Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre
Zonas del distrito de Majes, en Caylloma, tienen un corte de luz programado de 8.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.
Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre
PUEDES VER: Comerciante acusada de maltratar a Giacomo Bocchio en Arequipa da la cara y se pronuncia luego de ser viral: "Yo no soy así"
Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 20 de octubre
Para el 20 de octubre, sectores de los distritos de Cayarani y Orcopampa tienen cortes de luz programados desde las 7:00 a. m.hasta 4.00 p. m.
Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre
Así también, se realizará mantenimiento de redes en sectores del distrito de Tiabaya desde las 8.00 a. m. hasta las 10.00 a. m.
Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre