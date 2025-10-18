SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Revisa las áreas afectadas por los cortes de luz en Arequipa. | Foto: composición LR/ SEAL/ Tierras de los Andes

Revisa las áreas afectadas por los cortes de luz en Arequipa. | Foto: composición LR/ SEAL/ Tierras de los Andes

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes de luz en diferentes zonas de los distritos de Arequipa para este domingo 19 y lunes 20 de octubre. La suspensión del servicio de electricidad responde a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la compañía eléctrica. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.

Se recomienda tomar las precauciones necesarias debido a que algunos de los cortes anunciados por SEAL para dichas fechas son de aproximadamente 8 horas.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 19 de octubre

Varias zonas de Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y el Cercado de Arequipa tienen un corte de luz programado de 6.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.

Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre

Zonas del distrito de Chala, en Caravelí, tienen un corte de luz programado de 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.

Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre

Zonas del distrito de Majes, en Caylloma, tienen un corte de luz programado de 8.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.

Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 20 de octubre

Para el 20 de octubre, sectores de los distritos de Cayarani y Orcopampa tienen cortes de luz programados desde las 7:00 a. m.hasta 4.00 p. m.

Seal | corte de luz en Arequipa | corte de luz octubre

Así también, se realizará mantenimiento de redes en sectores del distrito de Tiabaya desde las 8.00 a. m. hasta las 10.00 a. m.