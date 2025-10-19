HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
Sociedad

Papa León XIV bendice al Señor de los Milagros y a miles de fieles peruanos en la Plaza de San Pedro

Este histórico gesto se realizó mientras el Papa circulaba en el papamóvil, lo que marcó un hito en la devoción, ya que es la primera vez que se imparte dicha bendición frente a una imagen santa en este lugar.

El papa León XIV bendijo la imagen del Señor de los Milagros en la Plaza de San Pedro, un evento sin precedentes para la comunidad católica peruana. La bendición se dio tras la Gran Procesión Internacional en Roma.
En un hecho sin precedentes para la comunidad católica peruana, el papa León XIV bendijo este domingo la sagrada imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos en plena Plaza de San Pedro, en el Vaticano. El emotivo momento ocurrió tras la Gran Procesión Internacional del Cristo Moreno, que horas antes recorrió las calles de Roma.

La bendición pontificia se produjo luego del rezo del Ángelus, cuando el sumo pontífice circulaba por la plaza a bordo del papamóvil. En un gesto cargado de simbolismo, León XIV (nacionalizado peruano) detuvo el vehículo frente a la venerada imagen, levantó la mano derecha para impartir la señal de la cruz y luego unió ambas manos en señal de oración antes de retirarse.

Papa León saludó a los fieles del Cristo Morado

En un gesto especial hacia la comunidad peruana, León XIV dedicó un saludo a la Hermandad del Señor de los Milagros, cuyos miembros participaron el mismo día en la procesión del Cristo Moreno en Roma. “Saludo a los demás peregrinos presentes, especialmente a la Hermandad del Señor de los Milagros, que celebró la tradicional procesión”, expresó el pontífice.

Nunca antes se había impartido la bendición del vicario de Cristo frente a una imagen santa, pues usualmente se realiza desde el balcón de la Plaza de San Pedro. Un detalle anecdótico marcó también la ceremonia: mientras el Papa llegaba hasta el lugar, se escuchaban los acordes de “El Cóndor Pasa”, interpretada por los niños de la Escuela de Arte Musical de París, una pieza emblemática del cancionero peruano que emocionó a los fieles presentes.

Horas antes de este histórico encuentro, miles de fieles de diferentes nacionalidades participaron en la Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros, organizada por las hermandades peruanas de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. El recorrido partió desde la Via della Conciliazione y culminó en la Plaza de San Pedro, donde la imagen fue recibida por una multitud vestida con el tradicional hábito morado.

Entre los devotos se distinguían cargadores, cantoras y sahumadoras, estas últimas vestidas de blanco y morado, dispersando humo al paso del anda sagrada.

El Papa León XIV con fieles peruanos. Foto: Vatican News.

Señor de los Milagros llega al extranjero

Este 2025, la devoción al Señor de los Milagros volvió a traspasar fronteras con celebraciones en más de 50 ciudades de 14 países, en el marco de la llamada “Levantada Mundial”, realizada el pasado 4 de octubre. Comunidades peruanas en América, Europa y Asia organizaron procesiones, misas y actividades culturales para rendir homenaje al Cristo Moreno, así como reafirmar su fe y su identidad en el extranjero.

Entre los lugares donde se llevaron a cabo estas expresiones de fervor están Madrid, París, Hamburgo, Roma, Santiago de Chile y Buenos Aires, además de numerosas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Cristo Morado o de Pachacamilla en Roma. Foto: Vatican News.

