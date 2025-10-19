HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

INPE remueve a director y subdirector de penal de Piura tras fuga de interno recluido por extorsión

Este incidente del INPE se suma a una fuga reciente en el penal de Huaral, lo que genera cuestionamientos sobre la seguridad del sistema penitenciario en el país y la eficacia de la administración establecimiento.

Fueron despedidos el director y subdirector del INPE de Piura tras fuga de interno recluido por extorsión.
Fueron despedidos el director y subdirector del INPE de Piura tras fuga de interno recluido por extorsión.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso la remoción inmediata del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura luego de confirmarse la fuga de Kriman Nizama Ponce, de 31 años, interno procesado por el delito de extorsión, quien se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico en dicho centro.

El hecho, ocurrido la mañana de este domingo 19 de octubre a las 6:30 a.m., fue reportado por el personal encargado del tópico del penal. Según el INPE, tras conocerse la evasión se activaron los protocolos de seguridad para iniciar una búsqueda exhaustiva tanto dentro del establecimiento como en sus alrededores.

A través de la cuenta oficial de X, el INPE informó sobre la remoción del director y subdirector del establecimiento penitenciario de Piura. Foto: X de INPE

A través de la cuenta oficial de X, el INPE informó sobre la remoción del director y subdirector del establecimiento penitenciario de Piura.

Ministerio Público y PNP trabajan en la recaptura de Kriman Nizama Ponce

La Oficina de Asuntos Internos del INPE se desplazó a Piura para realizar las indagaciones administrativas que permitan determinar responsabilidades. En paralelo, el caso fue comunicado al Ministerio Público y a la Policía Nacional, que ya ejecutan acciones para la recaptura del interno. El ministro de Justicia recordó a RPP que todos los funcionarios penitenciarios se encuentran bajo evaluación constante.

La fuga de Nizama Ponce se registra pocos días después de otro hecho similar en el penal de Huaral, lo que ha vuelto a poner en debate las deficiencias en la seguridad y supervisión del sistema penitenciario. Como se recordará, hace unos días, se removió también al director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Huaral, por la fuga de Dylan Jiménez Pérez, de 24 años, de nacionalidad venezolana y procesado por el delito de robo agravado.

¿Qué función cumple el INPE?

El INPE es la entidad del Estado encargada de gestionar el sistema penitenciario del país. Su labor consiste en administrar los establecimientos penitenciarios, ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, y promover la resocialización de las personas privadas de libertad. Para ello, debe asegurar condiciones de seguridad y un trato digno, además de ofrecer programas de rehabilitación, educación, salud y trabajo que faciliten su reintegración a la sociedad.

