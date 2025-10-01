HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Sociedad

El histórico óvalo de Miraflores que será renovado tras 15 años de abandono: obra supera los S/5 millones

La Municipalidad de Miraflores informó sobre un desvío temporal para los ciclistas durante el periodo que dure la renovación de la pileta. El proyecto se ejecuta con colaboración del Mincetur.

Pileta del óvalo Miraflores estuvo por años abandonada tras su inauguración en 1963.
Pileta del óvalo Miraflores estuvo por años abandonada tras su inauguración en 1963. | Pablo Aguilar/Facebook/Municipalidad de Miraflores | Composición de Jazmin Ceras/La República

¡Atención, vecinos de Miraflores! La obra de renovación histórica de la pileta del óvalo de Miraflores inició este miércoles 1 de octubre y se ha establecido un desvío temporal para los ciclistas que circulen por la zona. El proyecto se ejecuta luego de 15 años de abandono.

Los inicios de su construcción datan del año 1939, su inauguración en 1963 y la implementación de fuentes de agua en 2011. Hasta 2022 la infraestructura estuvo abandonada, por lo que este 2025 se realizará la construcción de una nueva sin afectar al transporte.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: La transitada avenida en Callao que será renovada para reducir el tráfico hacia Lima luego de 30 años

lr.pe

Remodelación en óvalo Miraflores supera los S/ 5 millones

La remodelación de la pileta en Miraflores tiene una inversión de 5 millones 143 mil 251 soles, sin embargo, dicho proyecto lo ejecuta la el municipio miraflorino, bajo la gestión de Carlos Canales, en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El plazo proyectado para la obra es de tres meses y se implementará una fuente cibernética con señales, velocidades, bases y ritmos para un "espectáculo". Además, con uso de tecnología de vanguardia se podrá apreciar imágenes de los principales atractivos turísticos del país.

Asimismo, dicha infraestructura cuenta con accesos a cuatro vías importantes como la av. Pardo, av. Comandante Espinar, av. Diagonal y la av. Larco. El arquitecto gerente de Desarrollo Urbano de Miraflores, José Alonso Oviedo, señaló: "Vamos a restituir la imagen urbana".

Los vecinos han manifestado su preocupación por el retiro de palmeras en una parte del óvalo, a lo que el vocero de la comuna precisó que estas fueron colocadas cuando la fuente de agua se malogró, por lo que no son parte del entorno y por ello serán reubicadas.

Asimismo, respecto a las preocupaciones por las luces que podrían derivar en incomodidad para los residentes, Oviedo sostuvo que estas serán subacuáticas, no serán proyectadas: "En algunas ocasiones estarán en unas nebulosas (de agua) como en el Parque de las Aguas".

PUEDES VER: La nueva avenida que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje: unirá Ate y La Molina

lr.pe

¿Cómo serán los trabajos en el óvalo de Miraflores?

El arquitecto Oviedo informó que se excavará un sótano de tres metros y medio de profundidad de gran dimensión, por lo que las palmeras no sobrevivirán, por lo que serán preservadas en el entorno del óvalo. También ser crearán 228 metros cuadrados de áreas verdes adicionales.

Ejecutarán trabajos también en las cabeceras de las calzadas de las avenidas Pardo y Ricardo Palma, es decir, se convertirán en jardines y palmeras nuevas y reubicadas. La obra se formuló desde el 2021. "No es solo remodelar, sino renovar todo el entorno para mejor circulación peatonal".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

LEER MÁS
Youtuber Roberto Artigas y su equipo fueron agredidos por sujeto en Miraflores: camarógrafo terminó con un corte en la ceja

Youtuber Roberto Artigas y su equipo fueron agredidos por sujeto en Miraflores: camarógrafo terminó con un corte en la ceja

LEER MÁS
Magaly Medina expone imágenes inéditas de Maju Mantilla junto a su productor y amigos en bar de Miraflores: “Salieron a la misma hora”

Magaly Medina expone imágenes inéditas de Maju Mantilla junto a su productor y amigos en bar de Miraflores: “Salieron a la misma hora”

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

¿Habrá clases el jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice Minedu

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas y qué empresas se sumarán el jueves 2 de octubre?

LEER MÁS
Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

Paro de transporte EN VIVO este 2 de octubre en Lima y Callao: empresas que participan, rutas afectadas y suspensión de clases

LEER MÁS
Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: qué se reclama, rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
¿Mañana hay paro de transporte? Estos son los últimos acuerdos de los gremios en octubre

¿Mañana hay paro de transporte? Estos son los últimos acuerdos de los gremios en octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Paro de transportistas en Lima y Callao: estas rutas operarán con normalidad este 2 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025