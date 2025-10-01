Pileta del óvalo Miraflores estuvo por años abandonada tras su inauguración en 1963. | Pablo Aguilar/Facebook/Municipalidad de Miraflores | Composición de Jazmin Ceras/La República

¡Atención, vecinos de Miraflores! La obra de renovación histórica de la pileta del óvalo de Miraflores inició este miércoles 1 de octubre y se ha establecido un desvío temporal para los ciclistas que circulen por la zona. El proyecto se ejecuta luego de 15 años de abandono.

Los inicios de su construcción datan del año 1939, su inauguración en 1963 y la implementación de fuentes de agua en 2011. Hasta 2022 la infraestructura estuvo abandonada, por lo que este 2025 se realizará la construcción de una nueva sin afectar al transporte.

Remodelación en óvalo Miraflores supera los S/ 5 millones

La remodelación de la pileta en Miraflores tiene una inversión de 5 millones 143 mil 251 soles, sin embargo, dicho proyecto lo ejecuta la el municipio miraflorino, bajo la gestión de Carlos Canales, en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El plazo proyectado para la obra es de tres meses y se implementará una fuente cibernética con señales, velocidades, bases y ritmos para un "espectáculo". Además, con uso de tecnología de vanguardia se podrá apreciar imágenes de los principales atractivos turísticos del país.

Asimismo, dicha infraestructura cuenta con accesos a cuatro vías importantes como la av. Pardo, av. Comandante Espinar, av. Diagonal y la av. Larco. El arquitecto gerente de Desarrollo Urbano de Miraflores, José Alonso Oviedo, señaló: "Vamos a restituir la imagen urbana".

Los vecinos han manifestado su preocupación por el retiro de palmeras en una parte del óvalo, a lo que el vocero de la comuna precisó que estas fueron colocadas cuando la fuente de agua se malogró, por lo que no son parte del entorno y por ello serán reubicadas.

Asimismo, respecto a las preocupaciones por las luces que podrían derivar en incomodidad para los residentes, Oviedo sostuvo que estas serán subacuáticas, no serán proyectadas: "En algunas ocasiones estarán en unas nebulosas (de agua) como en el Parque de las Aguas".

¿Cómo serán los trabajos en el óvalo de Miraflores?

El arquitecto Oviedo informó que se excavará un sótano de tres metros y medio de profundidad de gran dimensión, por lo que las palmeras no sobrevivirán, por lo que serán preservadas en el entorno del óvalo. También ser crearán 228 metros cuadrados de áreas verdes adicionales.

Ejecutarán trabajos también en las cabeceras de las calzadas de las avenidas Pardo y Ricardo Palma, es decir, se convertirán en jardines y palmeras nuevas y reubicadas. La obra se formuló desde el 2021. "No es solo remodelar, sino renovar todo el entorno para mejor circulación peatonal".

