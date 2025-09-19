HOYSuscripcion LR Focus

Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores: "Ahora entiendo a Henry Spencer"

Dos jóvenes youtubers intentaban grabar contenido mientras caminaban por el nuevo puente de la Paz regalando flores amarillas. Sin embargo, cuerpo de serenazgo los esperaba para retirarlos.

Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores.
Youtubers son retirados del Puente de la Paz por serenazgo de Miraflores. | Foto: Composición LR/Zalo.

Dos jóvenes youtubers del canal 'Zalo' fueron retirados del nuevo Puente de la Paz por el personal de serenazgo del distrito de Miraflores, quienes impidieron que sigan realizando contenido para su respectiva plataforma.

Los creadores de contenidos estaban caminando y regalando flores amarillas cuando vieron a dos señoritas que grababan TikTok en el puente y se sumaron a realizar el video, sin embargo, personal de serenazgo intervinieron junto a unos perros y dijeron que la zona es solo para observar, más no para otras cosas.

"Esto es puente turístico, no veo que ustedes observen nada. Si lo hacen así (rápido) lo acepto, pero si se van a quedar mucho tiempo, no", se escucha decir al sereno.

Youtubers son retirados del nuevo Puente de la Paz

Ambos youtubers grabaron todo lo sucedido y se escucha decir al sereno del distrito de Miraflores que el puente es solo para el tránsito. "Este puente es tránsito. ¿Qué tiempo vas a estar?". La reacción de uno de los youtubers fue de sorpresa y fue quien le hizo saber al serenazgo cuál sería la falta de por qué los estaban retirando. "Cuando cruces por este puente ni te quedes", bromeó uno de los influencers.

"Ustedes se ponen a filmar, entonces interrumpen", fue lo mencionado por la autoridad de serenazgo, mientras que el joven youtuber se defendió y sentenció que el puente es grande. "Pero el puente es bien grande, señor, yo no veo que quedarme ahí, interrumpa a las señoritas que están ahí".

Al retirarse del lugar, el joven sorprendido atinó a decir. "No, pero oye de verdad, yo me quedé. Ahora entiendo a Grillo, ahora entiendo a Henry Spencer, hermano".

