Sociedad

Policías impiden el paso de fieles en procesión del Señor de los Milagros y se justifican: "Feministas están llegando"

Los devotos del Cristo Moreno, en espera bajo el sol, exigieron a los policías que los dejaran pasar debido al malestar causado por el calor. Algunas rejas permanecieron cerradas "por motivos de seguridad".

Policía impide el paso de ciudadanos a la procesión del Señor de los Milagros por presunta presencia de feministas.
Policía impide el paso de ciudadanos a la procesión del Señor de los Milagros por presunta presencia de feministas. | X | Vladimir Velásquez

En la segunda salida del Señor de los Milagros, diversos ciudadanos han registrado incidentes en su desplazamiento por el intenso calor en el Centro de Lima. Uno de ellos fue cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) impidieron el paso de fieles porque le tocaba cargar el anda al presidente de la República, José Jerí.

El policía, que estaba brindando la información sobre el porqué no abrían las rejas para el paso de fieles, entre ellos niños, dijo que se debía a medidas de seguridad por la presunta llegada de feministas al lugar.

"El presidente ya salió, va a cargar unos 10 metros e ingresa. Luego aperturamos, porque tenemos feministas que están llegando a este punto. Ellas no respetan religión, no respetan nada. Queremos evitar algún incidente", expresó el suboficial aun sin identificar.

Cierran vía con rejas del Centro de Lima

La imagen del Señor de los Milagros llegó a Palacio de Gobierno este sábado 18 de octubre para que el presidente José Jerí pueda realizar un breve recorrido por el Damero de Pizarro. Esta acción ocasionó que ciertas calles del Centro de Lima queden cerradas, lo que impedía el pase de los fieles.

Tras larga espera bajo el sol de medio día, ciudadanos reclamaron a los policías para que los dejen pasar porque el calor les estaba ocasionando malestar. A pesar de la presencia de niños, no los dejaron pasar en ese momento por "motivos de seguridad". "Señores, esta reja de seguridad se va a abrir. Ustedes van a poder llegar hasta la esquina de los jirones Junín con Carabaya, pero tenemos que esperar", argumentó uno de los oficiales presentes.

¿Cuál es el recorrido del Señor de los Milagros?

El Cristo de Pachacamilla recorrerió la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, para ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Durante las próximas horas continuará por el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde será homenajeado por el Congreso de la República. La procesión seguirá por el jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y avanzará por los jirones Ancash y Maynas, para luego retornar por el jirón Junín y llegar finalmente a la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

