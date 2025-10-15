Segundo recorrido del Señor de los Milagros en Lima: cuándo es y cuál será la ruta de la procesión del Cristo Moreno

La imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima en su segunda procesión del año este sábado 18 de octubre. Miles de fieles acompañarán la sagrada imagen desde las 6 de la mañana en la iglesia de Las Nazarenas. Este año, una de las principales novedades es que el Cristo Moreno realizará seis recorridos procesionales y, después de 22 años, volverá a visitar el Callao, donde no procesionaba desde 2003.

La Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que la venerada imagen será trasladada por la Plaza Mayor de Lima, donde será recibida por el actual presidente de la República, José Jeri, quien asumió el poder tras la vacancia de Dina Boluarte. Se espera una masiva participación de fieles en este nuevo recorrido por las calles de la capital.

Ruta de la segunda procesión del Señor de los Milagros en Lima

En esta ocasión, la imagen del Señor de los Milagros saldrá nuevamente en procesión y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, para ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Posteriormente, continuará por el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde será homenajeado por el Congreso de la República. La procesión seguirá por el jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y avanzará por los jirones Ancash y Maynas, para luego retornar por el jirón Junín y llegar finalmente a la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

Recorridos del Cristo Moreno por las calles de Lima. Foto: Municipalidad de Lima.

Siguientes recorridos del Cristo Moreno durante octubre

Tercer recorrido, domingo 19 de octubre

La imagen partirá desde la Iglesia del Carmen y recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.

El Señor de los Milagros también pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional, antes de retornar a la Iglesia de las Nazarenas.

Recorrido completo del Señor de los Milagros. Foto: HSMN

Recorrido extraordinario al Callao, domingo 26 de octubre

Por segunda vez en la historia, la imagen del Cristo de Pachacamillas llegará al Callao a través del Nazareno Móvil, dando inicio al cuarto recorrido procesional.

El anda recorrerá las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. También circulará por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, donde se celebrará la Santa Misa. Al concluir la ceremonia litúrgica, la imagen regresará al Cercado de Lima por la misma ruta.

La imagen sagrada llega por segunda vez al Callao. Foto: HSMN

Quinto recorrido, martes 28 de octubre

La imagen sagrada partirá del Santuario de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Cañete, continuando por la avenida Alfonso Ugarte hasta llegar al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos.

Después, retomará la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La procesión seguirá por la misma avenida Venezuela, el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

El Señor de los Milagros llega al Hospital Arzobispo Loayza. Foto: HSMN

Último recorrido, 1 de noviembre

El Cristo Moreno realizará su último recorrido del año por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Convento de las Nazarenas, donde permanecerá hasta el 2026.

