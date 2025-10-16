HOYSuscripcion LR Focus

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

La procesión del Señor de los Milagros se llevará a cabo el 18 de octubre, saliendo desde la iglesia de Las Nazarenas. Miles de fieles acompañarán al Cristo de 'Pachacamilla' desde tempranas horas del día.

Conoce cuál será la hora de inicio del segundo recorrido de la procesión. Foto: Carlos Felix/ La República.
Conoce cuál será la hora de inicio del segundo recorrido de la procesión. Foto: Carlos Felix/ La República.

Este sábado 18 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros se realizará según el cronograma previsto para las cinco salidas programadas, que recorrerán distintas zonas de Lima y el Callao.  Miles de fieles acompañarán al Cristo de Pachacamilla desde las 6 de la mañana en la iglesia de Las Nazarenas.

En ese sentido, la Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que las próximas salidas se realizarán los días 19, 26 y 28 de octubre, mientras que la última procesión será el 1 de noviembre. Por su parte, el Santuario de Las Nazarenas ofrecerá misas diarias durante todo el mes y mantendrá sus puertas abiertas de lunes a domingo desde las 5:45 a.m. hasta las 10:00 p.m. para que los fieles puedan participar en todas las actividades religiosas.

Conoce la segunda ruta de la procesión del Señor de los Milagros en Lima

Este sábado 18 de octubre, la imagen del Señor de los Milagros  recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, para ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.

Después de ello, continuará por su tránsito por jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay, hasta llegar al jirón Junín, donde será homenajeado por el Congreso de la República. La procesión seguirá por el jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y avanzará por los jirones Ancash y Maynas, para luego retornar por el jirón Junín y llegar finalmente a la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

¿Qué otros días del mes de octubre y noviembre saldrá la procesión?

  • Domingo 19 de octubre
  • Domingo 26 de octubre
  • Martes 28 de octubre
  • Sábado 1 de noviembre

Conoce las regiones del Perú donde celebran al Señor de los Milagros

  • Arequipa
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Lambayeque
  • Piura
  • Tacna
  • Junín
  • Huánuco

Minsa brinda recomendaciones para el recorrido de las procesiones

El Ministerio de Salud (Minsa) manifestó que desplegará brigadas médicas y puestos de atención en los primeros cinco recorridos para garantizar la seguridad en casos de emergencia. Habrá equipos móviles con médicos y enfermeras y se priorizará la atención a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

  • 1. Conocer las rutas de acceso al Centro Histórico
  • 2. Usar gorro con ala ancha, lentes oscuros y bloqueador
  • 3. Viste ropa ligera, lleva agua y zapatillas cómodas
  • 4. Si tienes alguna emergencia, acércate a los brigadistas de salud 

