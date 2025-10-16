HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Sociedad

Transportistas advierten inminente paro si asesinan a otro conductor tras reunión en Congreso: "Nos invitan a convivir con la criminalidad"

El gremio de transportistas advierte que un nuevo asesinato de un conductor provocará un paro inmediato. Insisten en que las medidas de seguridad propuestas no son suficientes mientras existan leyes pro crimen. 

Transportistas esperan la siguiente reunión en noviembre para llegar a un acuerdo con los congresistas. Foto: Composición LR
Transportistas esperan la siguiente reunión en noviembre para llegar a un acuerdo con los congresistas. Foto: Composición LR

Continúan los desacuerdos entre transportistas y congresistas. Los gremios participaron en la IV Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana en el Sector de Transporte, el cual se llevó a cabo el 16 de octubre en el Congreso de la República. Ante ello, La República se comunicó con Walter Carrera y Miguel Palomino, representantes de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) y Asociación Nacional de Conductores del Perú, respectivamente, para conocer su posición tras su última reunión.

La posición de los transportistas es una sola: "Si hay un nuevo asesinato, paramos todo". Por ello, Palomino enfatizó que el pedido del gremio es que el Congreso derogue la Ley 32108, la cual beneficia al crimen organizado en el país. Desde el 2024, los sectores afectados por la criminalidad continúan exigiendo medidas efectivas para erradicar las extorsiones, no obstante, consideran que las medidas del Gobierno no son frenarán los asesinatos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Acta firmada por los transportistas. Foto: Difusión

Acta firmada por los transportistas. Foto: Difusión

PUEDES VER: ¿Habrá desvíos en rutas del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por el paro? Esto dice ATU

lr.pe

Transportistas en desacuerdo con el Congreso tras última reunión

El gremio de transportista considera que las propuestas de implementar chalecos antibalas, botones de pánico, cámaras de seguridad o blindaje en los buses de transporte es "invitarlos a convivir con la criminalidad". Ellos alegan que mientras las leyes pro crimen sigan existiendo, la situación no cambiará y seguirán los constantes asesinatos que mantienen a la población sumida en el terror. Al respecto, Walter Carrera cuestionó las mesas de trabajo, pues suelen ser una mecedora frente a los problemas de inseguridad.

Pese a que ahora Carrera considera que hubo un avance con los congresistas, llegar a un acuerdo concreto para combatir la ola de asesinatos aún es distante. "De nada servirá que los sectores se unan, si no atacamos la problemática de raíz: la derogatoria de la ley 32108", precisó para La República. De acuerdo con el representante de Walter Carrera, el presidente del Congreso, Miguel Rospigliosi, mostró su voluntad en acceder al pedido del gremio. Sin embargo, de no acceder a ello en una próxima reunión, los transportistas evaluarán acatar un nuevo paro.

"Hubo coincidencia en los diversos representantes. Si no hay resultados pronto, se tendrá que paralizar el país. En eso hemos coincidido todo", precisó Carrera. Por otro lado, Miguel Palomino enfatizó que, en caso otro conductor sea asesinado a manos del sicariato, el paro de transportistas será inminente sin previo aviso. "Si hoy o mañana hay una nueva víctima, el paro será seco. Apagado de motores. No solo lo digo yo, sino todos. Dios quiera que no lleguemos a eso", sostuvo.

PUEDES VER: Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

lr.pe

Lamentan el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz

Los gremios de transporte no han sido indiferentes con lo sucedido el miércoles 15 de octubre durante las movilizaciones de la 'Generación Z'. Por ello, Walter Carrera lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, quien fue asesinado de un balazo por un presunto policía de civil. Bajo este contexto, la muerte del rapero no solo acrecentó el ambiente de inseguridad, sino también la desconfianza con la Policía Nacional del Perú.

Por ello, los representantes pidieron que se realicen las investigaciones necesarias por parte del Ministerio del Interior y que el escenario que viven los transportistas no se repita con los jóvenes que salen a protestar en las calles en contra de la corrupción y las irregularidades del actual Gobierno.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas hoy 16 de octubre? Esto es todo lo que acordaron los gremios

¿Habrá paro de transportistas hoy 16 de octubre? Esto es todo lo que acordaron los gremios

LEER MÁS
¿Quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre? Estos son los sectores confirmados

¿Quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre? Estos son los sectores confirmados

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

DININCRI: muerte de Eduardo Ruíz Sánz fue homicidio por proyectil de arma de fuego (PAF)

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Trabajadora del PJ de Paita muere y otros 4 quedan heridos tras choque en Piura cuando regresaban de su jornada laboral

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025