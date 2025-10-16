Continúan los desacuerdos entre transportistas y congresistas. Los gremios participaron en la IV Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana en el Sector de Transporte, el cual se llevó a cabo el 16 de octubre en el Congreso de la República. Ante ello, La República se comunicó con Walter Carrera y Miguel Palomino, representantes de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) y Asociación Nacional de Conductores del Perú, respectivamente, para conocer su posición tras su última reunión.

La posición de los transportistas es una sola: "Si hay un nuevo asesinato, paramos todo". Por ello, Palomino enfatizó que el pedido del gremio es que el Congreso derogue la Ley 32108, la cual beneficia al crimen organizado en el país. Desde el 2024, los sectores afectados por la criminalidad continúan exigiendo medidas efectivas para erradicar las extorsiones, no obstante, consideran que las medidas del Gobierno no son frenarán los asesinatos.

Acta firmada por los transportistas. Foto: Difusión

Transportistas en desacuerdo con el Congreso tras última reunión

El gremio de transportista considera que las propuestas de implementar chalecos antibalas, botones de pánico, cámaras de seguridad o blindaje en los buses de transporte es "invitarlos a convivir con la criminalidad". Ellos alegan que mientras las leyes pro crimen sigan existiendo, la situación no cambiará y seguirán los constantes asesinatos que mantienen a la población sumida en el terror. Al respecto, Walter Carrera cuestionó las mesas de trabajo, pues suelen ser una mecedora frente a los problemas de inseguridad.

Pese a que ahora Carrera considera que hubo un avance con los congresistas, llegar a un acuerdo concreto para combatir la ola de asesinatos aún es distante. "De nada servirá que los sectores se unan, si no atacamos la problemática de raíz: la derogatoria de la ley 32108", precisó para La República. De acuerdo con el representante de Walter Carrera, el presidente del Congreso, Miguel Rospigliosi, mostró su voluntad en acceder al pedido del gremio. Sin embargo, de no acceder a ello en una próxima reunión, los transportistas evaluarán acatar un nuevo paro.

"Hubo coincidencia en los diversos representantes. Si no hay resultados pronto, se tendrá que paralizar el país. En eso hemos coincidido todo", precisó Carrera. Por otro lado, Miguel Palomino enfatizó que, en caso otro conductor sea asesinado a manos del sicariato, el paro de transportistas será inminente sin previo aviso. "Si hoy o mañana hay una nueva víctima, el paro será seco. Apagado de motores. No solo lo digo yo, sino todos. Dios quiera que no lleguemos a eso", sostuvo.

Lamentan el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz

Los gremios de transporte no han sido indiferentes con lo sucedido el miércoles 15 de octubre durante las movilizaciones de la 'Generación Z'. Por ello, Walter Carrera lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, quien fue asesinado de un balazo por un presunto policía de civil. Bajo este contexto, la muerte del rapero no solo acrecentó el ambiente de inseguridad, sino también la desconfianza con la Policía Nacional del Perú.

Por ello, los representantes pidieron que se realicen las investigaciones necesarias por parte del Ministerio del Interior y que el escenario que viven los transportistas no se repita con los jóvenes que salen a protestar en las calles en contra de la corrupción y las irregularidades del actual Gobierno.

