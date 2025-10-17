HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: desarticulan presunta banda que desmantelaba autos robados

'Los Lechuceros de Paucarpata' fueron intervenidos en dos distritos de Arequipa. PNP investiga nexos con comerciantes de autopartes.

Operativo capturó un presunto integrante en flagrancia. Foto: Divincri Arequipa.
Operativo capturó un presunto integrante en flagrancia. Foto: Divincri Arequipa.

Un operativo policial desarticuló la banda 'Los Lechuceros de Paucarpata' en la ciudad de Arequipa y detuvo a seis presuntos integrantes. Según la PNP, los sospechosos “descuartizaban” vehículos robados, para después vender las autopartes en la Ciudad Blanca.

El megaoperativo empezó cerca de las 3 a.m. de este viernes y se dio de forma simultánea en los distritos de Paucarpata y Cerro Colorado, allanando12 domicilios. Se detuvo a seis presuntos integrantes (uno en flagrancia), quedando tres por capturar.

lr.pe

Al momento se detuvo a Edwar Jesús Mamani Camacita (presunto cabecilla), Javier Carlos Fuentes Quispe, Aldair Berny Condori Huamansaire, Taylor Alexander Villafuerte Briseño, Luis Gustavo Daga Cuela y Augusto Álvaro Gibera. Este último, detenido en flagrancia por el delito de recepción, compra y venta de autopartes robadas.

Se detectó que la banda tendría una estructura orgánica con vínculos con comerciantes de venta de autopartes robados. Las sospechas de la PNP empezaron a inicios de año tras denuncias constantes que caían encima de 'Los Lechuceros de Paucarpata'.

Sospechosos eran investigados desde inicios de año

Al momento del operativo policial, se incautaron varias piezas en los inmuebles allanados, tales como: autorradios, paralizadores eléctricos, compresoras, llantas usadas, espejos, parlantes, alarmas de vehículos, USB, módulos de control de la columna de dirección, entre otros.

Según el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, se tenía en la mira a la banda desde inicios de año. Hubo pistas, pues el 31 de mayo y 14 de junio presuntos integrantes fueron captados por cámaras de seguridad. Además, en la comisaría de Ciudad Mi Trabajo de Socabaya, se registraron denuncias contra miembros por hurto de accesorios y autopartes, sumando evidencias en su contra.

