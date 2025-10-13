Congreso de la Lengua Española en Arequipa inicia con tensiones entre la RAE e Instituto Cervantes

Jornada cultural empezó con una mesa redonda donde se abordó la problemática respecto a la difusión de noticias falsas. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: Organización CILE

El martes 14 de octubre empezará el encuentro académico del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), con sede en la ciudad de Arequipa. En las vísperas se vivió el evento con encuentros culturales, pasacalles de bienvenida y una conferencia de prensa que confirmó el cortocircuito entre los máximos representantes de los organizadores del evento: el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

Durante la rueda de prensa, los periodistas españoles buscaron ahondar en la relación entre ambas instituciones tras una polémica ocurrida la semana pasada: el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, criticó la idoneidad en el cargo del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado; ante lo cual la RAE contraatacó con un duro comunicado.

Aunque a un inicio trataron de saltar el tema y enfocarse en el congreso, las respuestas de los directores evidenciaron la resquebrajada relación. El punto culminante fue una pregunta sobre la IA en el lenguaje actual, donde García Montero se explayó, mientras que Muñoz Machado recomendó asistir a una charla con especialistas autorizados en el tema.

"Mañana se va a hablar con más autoridad de lo que podemos hacerlo nosotros, que no somos especialistas", dijo el director de la RAE. "Me atrevo a aclarar que yo sí soy especialista, porque soy filólogo y estudio estos temas", cerró el director del Instituto Cervantes.

Universidad Nacional de San Agustín realizó un pasacalle para dar la bienvenida a los académicos. Foto: Wilder Pari / La República.





Vacancia presidencial de Dina Bolaurte y el X CILE

En otro momento de la conferencia, los directores de la RAE y el Instituto Cervantes fueron consultados si el evento estuvo en riesgo de posponerse por la reciente vacancia presidencial de Dina Boluarte. Vale recordar que el CILE en Arequipa ya había sido suspendido en 2023 debido al estallido social del sur peruano.

Luis García Montero informó que al enterarse de la vacancia hicieron la consulta con Casa Real y el Gobierno de España, que respondieron que el evento solo se hubiera replanteado si fuera el caso de un golpe de Estado o "algo reñido con la democracia".

Por su parte, Santiago Muñoz Machado sostuvo que en ninguna oportunidad la RAE se planteó suspender el congreso.

Jornada cultural en Arequipa

La jornada cultural del lunes empezó con una mesa redonda donde se abordó la problemática actual de la expansión de la noticias falseadas en el mundo digital, en la que también participó el director del Instituto Cervantes.

Cerca del mediodía, se presentó el Diccionario Histórico de la Lengua Española, donde participó el director de la RAE. Poco después, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) realizó un pasacalle de bienvenida a los cerca de 300 académicos y autoridades que arribarán esta semana a la ciudad volcánica. Para el miércoles 15 de octubre está prevista la llegada del rey de España Felipe VI.