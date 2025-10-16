Arequipa: hallan cuerpo sin vida de adulto mayor que estaba desaparecido tras salir a trabajar

La ciudad de Arequipa se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor de 82 años que se encontraba desaparecido desde el 9 de octubre tras salir a trabajar.

La víctima fue identificada como Sulpicio Ernesto Lima Montes. Según cuentan sus familiares, trabajaba realizando pequeños encargos para sus conocidos. Sin embargo, el jueves 9 de octubre, la familia perdió su rastro. La última imagen que se tiene de él fue captada por una de las cámaras del distrito; se le vio por última vez comprando ajos en las inmediaciones de Cerrito Fátima, Variante de Uchumayo.

¿Cómo lo encontraron?

Fue uno de sus seres quienes, en su afán por localizar a Ernesto, caminaba por un costado de la peligrosa vía de evitamiento, donde circulan trailers y camiones. Aproximadamente a las 10 de la mañana, visualizó a una persona en el suelo, en un descampado a pocos pasos de la vía. Al acercarse, se percató de que se trataba de su familiar, a quien tanto buscaban. Llamó a la policía, que confirmó que la persona ya no tenía signos vitales y era el adulto mayor, Ernesto.

Tras la lamentable noticia, se dio aviso a las autoridades de la Policía y la Fiscalía, quienes llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.