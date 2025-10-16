Arequipa: hallan cuerpo sin vida de adulto mayor que estaba desaparecido tras salir a trabajar
La víctima tenía 82 años y su familia lo buscaba desde hace más de una semana.
La ciudad de Arequipa se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor de 82 años que se encontraba desaparecido desde el 9 de octubre tras salir a trabajar.
La víctima fue identificada como Sulpicio Ernesto Lima Montes. Según cuentan sus familiares, trabajaba realizando pequeños encargos para sus conocidos. Sin embargo, el jueves 9 de octubre, la familia perdió su rastro. La última imagen que se tiene de él fue captada por una de las cámaras del distrito; se le vio por última vez comprando ajos en las inmediaciones de Cerrito Fátima, Variante de Uchumayo.
¿Cómo lo encontraron?
Fue uno de sus seres quienes, en su afán por localizar a Ernesto, caminaba por un costado de la peligrosa vía de evitamiento, donde circulan trailers y camiones. Aproximadamente a las 10 de la mañana, visualizó a una persona en el suelo, en un descampado a pocos pasos de la vía. Al acercarse, se percató de que se trataba de su familiar, a quien tanto buscaban. Llamó a la policía, que confirmó que la persona ya no tenía signos vitales y era el adulto mayor, Ernesto.
Tras la lamentable noticia, se dio aviso a las autoridades de la Policía y la Fiscalía, quienes llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.