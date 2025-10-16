HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     
Sociedad

Arequipa: hallan cuerpo sin vida de adulto mayor que estaba desaparecido tras salir a trabajar

La víctima tenía 82 años y su familia lo buscaba desde hace más de una semana.

Adulto mayor se encontraba desaparecido desde el 9 de octubre. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República
Adulto mayor se encontraba desaparecido desde el 9 de octubre. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

La ciudad de Arequipa se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor de 82 años que se encontraba desaparecido desde el 9 de octubre tras salir a trabajar.

La víctima fue identificada como Sulpicio Ernesto Lima Montes. Según cuentan sus familiares, trabajaba realizando pequeños encargos para sus conocidos. Sin embargo, el jueves 9 de octubre, la familia perdió su rastro. La última imagen que se tiene de él fue captada por una de las cámaras del distrito; se le vio por última vez comprando ajos en las inmediaciones de Cerrito Fátima, Variante de Uchumayo.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Marcha Nacional del 15 de octubre: manifestantes queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

lr.pe

¿Cómo lo encontraron?

Fue uno de sus seres quienes, en su afán por localizar a Ernesto, caminaba por un costado de la peligrosa vía de evitamiento, donde circulan trailers y camiones. Aproximadamente a las 10 de la mañana, visualizó a una persona en el suelo, en un descampado a pocos pasos de la vía. Al acercarse, se percató de que se trataba de su familiar, a quien tanto buscaban. Llamó a la policía, que confirmó que la persona ya no tenía signos vitales y era el adulto mayor, Ernesto.

Tras la lamentable noticia, se dio aviso a las autoridades de la Policía y la Fiscalía, quienes llegaron al lugar de los hechos para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Notas relacionadas
¿Te quedaste sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones

¿Te quedaste sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones

LEER MÁS
La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

LEER MÁS
Marcha Nacional del 15 de octubre: manifestantes queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

Marcha Nacional del 15 de octubre: manifestantes queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
Peruana trabajaba como cocinera en Disney, pero un atropello la dejó en estado vegetativo: familia pide visa humanitaria para ir a verla a EE. UU.

Peruana trabajaba como cocinera en Disney, pero un atropello la dejó en estado vegetativo: familia pide visa humanitaria para ir a verla a EE. UU.

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Trabajadora del PJ de Paita muere y otros 4 quedan heridos tras choque en Piura cuando regresaban de su jornada laboral

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025