Marcha Nacional del 15 de octubre: manifestantes queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

Ciudadanos recorrieron las principales calles de la ciudad en rechazo al presidente Jerí y otros personajes. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

Durante una manifestación en Arequipa por la marcha nacional, ciudadanos crearon un muñeco con las caras del actual presidente de la República, José Jerí Oré, a lado del rostro impreso del Rey de España y seguido del congresista Rospigliosi.

Asimismo, también colocaron la imagen de Keiko Fujimori, a quien los protestantes consideran responsable de la crisis del país y quien estaría al mando de la presidencia, detrás de Jerí.

“Aquí vemos a un monstruo, con sus cabezas, por ejemplo, está Jerí, impresentable, usurpador. Más abajo está la que manda, Keiko Fujimori. Al otro lado, el Rey de España. Y más abajo, Rospigliosi, más conocido como el gusano, el asesino de nuestros hermanos de Arequipa en el Arequipazo”, dijo uno de los manifestantes.

Marcha en Arequipa inició desde tempranas horas. Foto: Mirelia Quispe, La República

Agricultores también se suman a la marcha

Asimismo, los agricultores de las zonas del ande de Arequipa llegaron hasta el centro de la ciudad para participar del paro nacional. Con sus banderas verdes características y su lema “¡Agro sí, mina no!”, recorrieron las principales calles.

Congresista Susel dice que participará en protestas desde Arequipa

Durante su visita a Arequipa, la congresista Susel Paredes saludó a los ciudadanos, quienes salieron desde tempranas horas a marchar, y afirmó que se sumará a la marcha nacional en las próximas horas.

“Espero que se escuchen las voces de los jóvenes y los demócratas. Queremos un país sin muertes. No aceptaría ser presidenta de la República por accidente, sino por una circunstancia, solo por el voto popular. Debería ser alguien que no genere rechazo”, indicó la congresista Susel Paredes.