HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
Sociedad

Marcha Nacional del 15 de octubre: manifestantes queman muñeco con caras del presidente Jerí, Rey de España y congresista Rospigliosi en Arequipa

Manifestaciones en el sur del país se inició desde tempranas horas y se desarrolló pacíficamente.

Ciudadanos recorrieron las principales calles de la ciudad en rechazo al presidente Jerí y otros personajes. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República
Ciudadanos recorrieron las principales calles de la ciudad en rechazo al presidente Jerí y otros personajes. Foto: Composición LR / Mirelia Quispe, La República

Durante una manifestación en Arequipa por la marcha nacional, ciudadanos crearon un muñeco con las caras del actual presidente de la República, José Jerí Oré, a lado del rostro impreso del Rey de España y seguido del congresista Rospigliosi.

Asimismo, también colocaron la imagen de Keiko Fujimori, a quien los protestantes consideran responsable de la crisis del país y quien estaría al mando de la presidencia, detrás de Jerí.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Aquí vemos a un monstruo, con sus cabezas, por ejemplo, está Jerí, impresentable, usurpador. Más abajo está la que manda, Keiko Fujimori. Al otro lado, el Rey de España. Y más abajo, Rospigliosi, más conocido como el gusano, el asesino de nuestros hermanos de Arequipa en el Arequipazo”, dijo uno de los manifestantes.

Marcha en Arequipa inició desde tempranas horas. Foto: Mirelia Quispe, La República

Marcha en Arequipa inició desde tempranas horas. Foto: Mirelia Quispe, La República

PUEDES VER: ¿Cómo va la marcha hoy 15 de octubre? Rutas afectadas y puntos de concentración EN VIVO en Lima y regiones

lr.pe

Agricultores también se suman a la marcha

Asimismo, los agricultores de las zonas del ande de Arequipa llegaron hasta el centro de la ciudad para participar del paro nacional. Con sus banderas verdes características y su lema “¡Agro sí, mina no!”, recorrieron las principales calles.

Congresista Susel dice que participará en protestas desde Arequipa

Durante su visita a Arequipa, la congresista Susel Paredes saludó a los ciudadanos, quienes salieron desde tempranas horas a marchar, y afirmó que se sumará a la marcha nacional en las próximas horas.

“Espero que se escuchen las voces de los jóvenes y los demócratas. Queremos un país sin muertes. No aceptaría ser presidenta de la República por accidente, sino por una circunstancia, solo por el voto popular. Debería ser alguien que no genere rechazo”, indicó la congresista Susel Paredes.

Notas relacionadas
¿Cómo va la marcha hoy 15 de octubre? Rutas afectadas y puntos de concentración EN VIVO en Lima y regiones

¿Cómo va la marcha hoy 15 de octubre? Rutas afectadas y puntos de concentración EN VIVO en Lima y regiones

LEER MÁS
¿A qué hora comienza el paro nacional hoy? Puntos de concentración, quiénes participan y más de la marcha este 15 de octubre

¿A qué hora comienza el paro nacional hoy? Puntos de concentración, quiénes participan y más de la marcha este 15 de octubre

LEER MÁS
¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo va la marcha hoy 15 de octubre? Rutas afectadas y puntos de concentración EN VIVO en Lima y regiones

¿Cómo va la marcha hoy 15 de octubre? Rutas afectadas y puntos de concentración EN VIVO en Lima y regiones

LEER MÁS
Grupo de sujetos vandalizan bus de la Línea ’10 E’ con pasajeros a bordo: chofer huyó por la ventana en VES

Grupo de sujetos vandalizan bus de la Línea ’10 E’ con pasajeros a bordo: chofer huyó por la ventana en VES

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Escolar de 17 años muere en playa Agua Dulce mientras se tomaba fotos con sus compañeros de promoción en Chorrillos

Escolar de 17 años muere en playa Agua Dulce mientras se tomaba fotos con sus compañeros de promoción en Chorrillos

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

¿Cómo va el paro hoy en Lima y regiones? Desvíos, puntos de encuentro y horarios del transporte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Sociedad

¿Cuándo es el próximo feriado en Perú? Esta es la fecha oficial, según el calendario de El Peruano

¿Cómo va la marcha hoy 15 de octubre? Rutas afectadas y puntos de concentración EN VIVO en Lima y regiones

¿Habrá desvíos en rutas del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por el paro? Esto dice ATU

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025