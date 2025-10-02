HOYSuscripcion LR Focus

Adolescente de 17 años desaparece tras salir de clases en Chorrillos: su familia pide ayuda para dar con su paradero

Michel Alejandro Salazar Rojas, de 17 años, desapareció el 1 de octubre en Chorrillos tras comunicarse con su madre alrededor de las 6:00 p. m. Desde entonces, su familia no sabe nada de él.

Adolescente desaparece en Chorrillos. Foto: Composición LR
La tarde del 1 de octubre de 2025, Michel Alejandro Salazar Rojas, de 17 años, fue reportado como desaparecido en el distrito de Chorrillos, Lima. Según la denuncia policial, el menor se comunicó con su madre alrededor de las 6:00 p. m. para informarle que había culminado sus clases en la universidad UPC y que se quedaría un rato más. Desde ese momento, no ha retornado a su domicilio.

De acuerdo con el documento, el denunciante identificado como José Mishel Salazar Escobar, señaló que dejó al adolescente en la sede de la UPC de Cedros de Villa aproximadamente a las 6:15 a. m., hora en que tenía clases. Tras la comunicación con su madre en horas de la tarde, no se supo más de él.

lr.pe

Sus familiares lo buscan

La familia del menor pide el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. La última comunicación que tuvo fue la llamada a su madre, donde indicó que había terminado sus clases. Sin embargo, no volvió a casa, por lo que se interpuso la denuncia en la comisaría correspondiente.

Según la alerta emitida, Michel es de contextura gruesa y mide 1.82 metros. Sus documentos registran diferencias en cuanto a la tez, consignando tanto trigueña como blanca. Tiene cabello negro, ojos negros, nariz recta y boca mediana. Al momento de su desaparición vestía un pantalón negro, una casaca térmica a cuadros y zapatillas celestes con blanco.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

