Abogada muere tras caer en abismo en la Carretera Central: bajó de su vehículo y no vio la pendiente por la oscuridad
Familiares alertaron a la policía, que localizó el cuerpo entre la maleza. Los restos de la joven abogada serán trasladados a Huancayo para su sepultura y despedida por sus seres queridos.
Bajó de su vehículo para ver por qué el tránsito estaba detenido, pero no se percató del abismo que estaba delante de ella. La joven abogada Ruth Leidhy Bustamante Sierra (33) falleció la madrugada del viernes 3 de octubre al caer por un precipicio en la Carretera Central, en el tramo La Oroya - Jauja. De acuerdo a la información de las autoridades, la vía estaba bloqueada a la altura del kilómetro 46, en el sector Chapopampa, distrito de Canchayllo, debido a un deslizamiento de rocas.
La mujer, natural de Pucará, en Huancayo, viajaba junto a su pareja y su hermana cuando el tránsito se vio interrumpido por el derrumbe provocado por las intensas lluvias. Al bajar de su unidad para conocer qué estaba pasando, perdió el equilibrio y cayó por una ladera. Los familiares, aun sin conocer el trágico desenlace, empezaron a buscarla.
Joven abogada falleció tras caer a un abismo en la Carretera Central
Tras la búsqueda de los familiares, Jhon Baltazar de la Cruz (32) y Ruth Jesarella Lucero Bustamante (24) dieron la alerta a los efectivos de la comisaría de Pachacayo, quienes llegaron al lugar y localizaron el cuerpo de la joven abogada.
Las autoridades hallaron a Ruth Leidhy en un declive de aproximadamente 3 metros, entre la maleza y cerca de un muro de contención. La información preliminar de los efectivos policiales indican que la mujer habría dado un paso en falso en medio de la oscuridad, lo cual provocó su caída.
El levantamiento del cuerpo se realizó alrededor del mediodía del viernes 3 de octubre. En tanto, se conoció que sus restos serán trasladados a Huancayo, en donde será sepultada y despedida por sus familiares.
