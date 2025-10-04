La joven abogada perdió la vida tras no visualizar la pendiente que había delante de ella por la oscuridad de la vía. Foto: Composición LR/Exitosa

La joven abogada perdió la vida tras no visualizar la pendiente que había delante de ella por la oscuridad de la vía. Foto: Composición LR/Exitosa

Bajó de su vehículo para ver por qué el tránsito estaba detenido, pero no se percató del abismo que estaba delante de ella. La joven abogada Ruth Leidhy Bustamante Sierra (33) falleció la madrugada del viernes 3 de octubre al caer por un precipicio en la Carretera Central, en el tramo La Oroya - Jauja. De acuerdo a la información de las autoridades, la vía estaba bloqueada a la altura del kilómetro 46, en el sector Chapopampa, distrito de Canchayllo, debido a un deslizamiento de rocas.

La mujer, natural de Pucará, en Huancayo, viajaba junto a su pareja y su hermana cuando el tránsito se vio interrumpido por el derrumbe provocado por las intensas lluvias. Al bajar de su unidad para conocer qué estaba pasando, perdió el equilibrio y cayó por una ladera. Los familiares, aun sin conocer el trágico desenlace, empezaron a buscarla.

Joven abogada falleció tras caer a un abismo en la Carretera Central

Tras la búsqueda de los familiares, Jhon Baltazar de la Cruz (32) y Ruth Jesarella Lucero Bustamante (24) dieron la alerta a los efectivos de la comisaría de Pachacayo, quienes llegaron al lugar y localizaron el cuerpo de la joven abogada.

Las autoridades hallaron a Ruth Leidhy en un declive de aproximadamente 3 metros, entre la maleza y cerca de un muro de contención. La información preliminar de los efectivos policiales indican que la mujer habría dado un paso en falso en medio de la oscuridad, lo cual provocó su caída.

El levantamiento del cuerpo se realizó alrededor del mediodía del viernes 3 de octubre. En tanto, se conoció que sus restos serán trasladados a Huancayo, en donde será sepultada y despedida por sus familiares.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

