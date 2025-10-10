Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó un decreto supremo que otorga nuevos beneficios laborales, como CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio, a los docentes ordinarios de las universidades públicas del país. Esto, en cumplimiento de la Ley n° 32091 promulgado en julio del 2024.

Dicha norma establece los procedimientos, mecanismos y disposiciones necesarios para actualizar y uniformizar los derechos laborales de los catedráticos ordinarios; así como de los profesores civiles de las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior que estén incorporados a la carrera docente universitaria.

Así, se beneficiará a más de 2.176 docentes con el pago de Compensaciones por Tiempo de Servicios (CTS) y a 2.294 maestros con la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS), por un monto total superior a los 384 millones de soles.

El decreto permitirá también que los docentes universitarios ordinarios que cesaron en el 2023 sean reconocidos de forma progresiva con estos beneficios, según la disponibilidad presupuestal de sus universidades.

Beneficios en detalle

La CTS se otorgará al momento del cese, en función de los años laborados en la universidad, beneficiando a 637 docentes en el 2024; 699 en el 2025, y 840 en el 2026, con una inversión superior a los 309 millones de soles.

La ATS se concederá al cumplir 25 y 30 años de servicio efectivo, calculándose de manera proporcional a la remuneración y las horas de dedicación. Este beneficio alcanzará a 960 docentes en el 2024; 822 en el 2025, y 517 en el 2026, con una inversión superior a los 20 millones de soles.

En tanto, el subsidio por luto y sepelio se fija en un monto único de 3.000 soles y se otorgará a los deudos del profesor o al propio servidor, según corresponda. Este beneficio alcanzará a 1.382 familias en el 2024; 1.511 en el 2025, y 1.506 en el 2026, con una inversión aproximada de 4.5 millones de soles anuales.

Se debe señalar que la implementación de estos beneficios no generará gasto adicional al Tesoro Público, ya que será financiada con el presupuesto institucional de las universidades públicas, las cuales quedan autorizadas a realizar las modificaciones presupuestales necesarias para su aplicación.