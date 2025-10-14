HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     
Sociedad

Corredor Azul anuncia nuevas tarifas integradas para el Servicio Extraordinario 8: dos servicios por un solo costo

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) introduce nuevas tarifas integradas para el servicio extraordinario 8 del corredor Azul, beneficiando a más de 1,200 usuarios diarios.

Conoce las nuevas tarifas integradas del servicio extraordinario 8. Foto: Composición LR
Conoce las nuevas tarifas integradas del servicio extraordinario 8. Foto: Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementó nuevas tarifas integradas para el servicio extraordinario 8 del corredor Azul, beneficiando así a más de 1.200 pasajeros que utilizan este servicio diariamente. La finalidad de esta medida es que los usuarios viajen en dos servicios con un único paso de S/ 2.40.

Cabe resaltar que para este beneficio los pasajeros deben usar las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass. Además, esta tarifa promocional se aplicará siempre y cuando no transcurran más de 120 minutos entre la primera y segunda validación al abordar los buses.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Habrá desvíos en rutas del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro del 15 de octubre?: esto dice ATU

lr.pe

Nuevas tarifas integradas en el Corredor Azul

ATU explicó que para usar la tarifa promocional se debe hacer lo siguiente: si un usuario aborda el servicio extraordinario 8 entre los paraderos Chiclayo y Zorritos, pagará S/2.00. Al cambiar a un segundo bus de las rutas 301, 303, 305 o 306 en los paraderos España, Bolivia, Quilca, Emancipación o Callao, solo deberá abonar S/0.40. De esta manera, el costo total por ambos viajes será de S/ 2.40.

Asimismo, si un pasajero inicia su recorrido en cualquiera de los paraderos de las rutas que provienen de Miraflores o Barranco, la tarifa será de S/ 2.40. Si luego toma un bus del servicio extraordinario 8 en los paraderos Ica, Piérola, Villarán o Chota, con destino a San Martín de Porres, no se le cobrará un pasaje adicional, manteniendo el total en S/ 2.40.

PUEDES VER: ¿Transportistas se unirán al paro nacional del 15 de octubre? Esto se sabe tras últimos acuerdos de gremios

lr.pe

Tarifa válida en los siguientes paraderos

La tarifa integrada establecida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es válida desde el paradero Argentina y los siguientes del servicio extraordinario 8 hacia San Martín de Porres, así como desde el paradero Ino y los siguientes con dirección al Cercado de Lima. En tanto, la promoción "Aquisito nomás" ofrecerá una tarifa de S/1.00.

En ese sentido, en todos los casos, tanto para las tarifas integradas como para la promoción “Aquisito nomás”, se aplicará la tarifa de medio pasaje, que equivale al 50% de la tarifa general.

Horarios del Metropolitano y los Corredores Complementarios

De acuerdo con la información de ATU, el Metropolitano y los Corredores complementarios mantendrán el siguiente horario en sus servicios de transporte público:

Metropolitano:

  • Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
    Las estaciones principales, como Naranjal, Central y Matellini, operarán normalmente. La ATU recomendó a los usuarios salir con anticipación ante posibles demoras por congestión vehicular.

Corredores Complementarios:

  • Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
    Estos servicios continuarán sus rutas regulares, aunque podrían presentarse desvíos temporales por el desplazamiento de manifestantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corredor Azul extiende su horario desde este 6 de octubre: estas rutas operarán hasta la medianoche, según ATU

Corredor Azul extiende su horario desde este 6 de octubre: estas rutas operarán hasta la medianoche, según ATU

LEER MÁS
Metropolitano y Corredores complementarios ya aceptan Plin: así puedes recargar tu tarjeta desde la app

Metropolitano y Corredores complementarios ya aceptan Plin: así puedes recargar tu tarjeta desde la app

LEER MÁS
Bus del Corredor Azul impacta contra un árbol y deja seis heridos en plena avenida Arequipa, en Lince

Bus del Corredor Azul impacta contra un árbol y deja seis heridos en plena avenida Arequipa, en Lince

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

LEER MÁS
Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Capturan a 12 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Capturan a 12 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Niño en México se hace viral por pedir dinero con foto de Lady Gaga: ''¿Y en qué hospital está la tía Gaga?''

Sociedad

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

Hugo de Zela jura como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gabinete de José Jerí

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025