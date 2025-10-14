Corredor Azul anuncia nuevas tarifas integradas para el Servicio Extraordinario 8: dos servicios por un solo costo
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) introduce nuevas tarifas integradas para el servicio extraordinario 8 del corredor Azul, beneficiando a más de 1,200 usuarios diarios.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementó nuevas tarifas integradas para el servicio extraordinario 8 del corredor Azul, beneficiando así a más de 1.200 pasajeros que utilizan este servicio diariamente. La finalidad de esta medida es que los usuarios viajen en dos servicios con un único paso de S/ 2.40.
Cabe resaltar que para este beneficio los pasajeros deben usar las tarjetas del Metropolitano o de Lima Pass. Además, esta tarifa promocional se aplicará siempre y cuando no transcurran más de 120 minutos entre la primera y segunda validación al abordar los buses.
Nuevas tarifas integradas en el Corredor Azul
ATU explicó que para usar la tarifa promocional se debe hacer lo siguiente: si un usuario aborda el servicio extraordinario 8 entre los paraderos Chiclayo y Zorritos, pagará S/2.00. Al cambiar a un segundo bus de las rutas 301, 303, 305 o 306 en los paraderos España, Bolivia, Quilca, Emancipación o Callao, solo deberá abonar S/0.40. De esta manera, el costo total por ambos viajes será de S/ 2.40.
Asimismo, si un pasajero inicia su recorrido en cualquiera de los paraderos de las rutas que provienen de Miraflores o Barranco, la tarifa será de S/ 2.40. Si luego toma un bus del servicio extraordinario 8 en los paraderos Ica, Piérola, Villarán o Chota, con destino a San Martín de Porres, no se le cobrará un pasaje adicional, manteniendo el total en S/ 2.40.
Tarifa válida en los siguientes paraderos
La tarifa integrada establecida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es válida desde el paradero Argentina y los siguientes del servicio extraordinario 8 hacia San Martín de Porres, así como desde el paradero Ino y los siguientes con dirección al Cercado de Lima. En tanto, la promoción "Aquisito nomás" ofrecerá una tarifa de S/1.00.
En ese sentido, en todos los casos, tanto para las tarifas integradas como para la promoción “Aquisito nomás”, se aplicará la tarifa de medio pasaje, que equivale al 50% de la tarifa general.
Horarios del Metropolitano y los Corredores Complementarios
De acuerdo con la información de ATU, el Metropolitano y los Corredores complementarios mantendrán el siguiente horario en sus servicios de transporte público:
Metropolitano:
- Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
Las estaciones principales, como Naranjal, Central y Matellini, operarán normalmente. La ATU recomendó a los usuarios salir con anticipación ante posibles demoras por congestión vehicular.
Corredores Complementarios:
- Lunes a sábado: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Domingos y feriados: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m.
Estos servicios continuarán sus rutas regulares, aunque podrían presentarse desvíos temporales por el desplazamiento de manifestantes.
