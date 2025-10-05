El Corredor Azul en Lima y Callao ampliará su horario de atención hasta la medianoche desde el 6 de octubre, beneficiando a más de 49 mil pasajeros. La iniciativa busca facilitar el traslado nocturno. | ATU

El Corredor Azul ampliarán su horario de atención hasta la medianoche con el objetivo de facilitar el traslado de miles de pasajeros que dependen de este servicio de transporte público en Lima y Callao.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que esta medida beneficiará a más de 49.000 usuarios que suelen tener dificultades para movilizarse en horas nocturnas. El cambio entrará en vigencia desde este lunes 6 de octubre, tras un análisis técnico que confirmó la alta demanda en estos horarios.

¿Qué rutas del corredor azul amplían su horario?

De acuerdo con la ATU, los nuevos horarios serán los siguientes:

Ruta 301:

Horario: atenderá de lunes a sábado desde las 5 a.m. hasta las 12 a.m., mientras que los domingos funcionará hasta las 11 p.m.

Recorrido: desde la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio, en el Rímac, hasta la plaza Butters, Barranco.

Ruta 305:

Horario: operará los miércoles, jueves y viernes de 5 a.m. a 12 a.m., y de sábado a martes de 5 a.m. a 11 p.m.

Recorrido: va desde la av. Prolongación Alcázar (altura Condominios) hasta la av. Arequipa con calle 2 de Mayo, Miraflores.

¿Cuánto está el pasaje del corredor azul?

El pasaje urbano se mantiene en S/ 2,40, mientras que el medio pasaje es de S/ 1,20, con el uso de la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Ahora puede recargarse con Plin.

