HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Esposa de ingeniero desaparecido denuncia secuestro y robo de S/3,600 en Independencia: "Hicieron compras con su tarjeta"

Mujer reveló que están desesperados por no conocer el paradero de su esposo tras cuatro días de búsqueda desde su desaparición.

Michel fue captado por última vez por las cámaras de seguridad en la estación de Izaguirre.
Michel fue captado por última vez por las cámaras de seguridad en la estación de Izaguirre. | Foto: composición LR/ Latina

Michel Asto Delgado, ingeniero de sistemas de 34 años, salió de su trabajo en el Minsa, bajó en el paradero Izaguirre, en el Metropolitano, en el distrito de Independencia, pero nunca llegó a su casa. Tras varios días desaparecido, su esposa denunció que fue secuestrado y que había sufrido robo de sus tarjetas de crédito.

La familia y vecinos de Asto Delgado estuvieron ante las cámaras de Latina con pancartas para pedir aceleración en las investigaciones para conocer su paradero.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Reportan como desaparecido a ingeniero de sistemas que laboraba en hospital del Minsa

lr.pe

Michel Asto desapareció días antes de Año Nuevo

Michel lleva casi una semana desaparecido. Cámaras de seguridad cerca a la avenida Tupac Amaru mostraron las últimas imágenes del ingeniero que mostraron su paradero por la estación Izaguirre. Entre sus últimos movimientos, se verificó que Asto había ido a retirar S/160 del banco.

"Nos hace suponer que quería realizar alguna compra para sus hijos, como útiles de aseo, porque él debía ir a la casa, porque teníamos una cena a las 9:00 p. m., y lo esperamos, creímos que estaba en trayecto a la casa, pero pasaron las 8:00 p. m. y no llegaba, entonces lo llamamos a su celular, pero ya estaba apagado. Las horas pasaban y él no llegaba hasta ahora", indicó su esposa, Kattia Macedo, a Latina.

La familia menciona que se trataría de un caso de secuestro para quitarle su dinero. De acuerdo a su pareja, Michael habría sido víctima de robo de sus tarjetas, ya que, hubo operaciones con montos mayores.

"Se hicieron dos compras online el día 30 de diciembre. Uno a las 4:00 p. m. por un monto de S/1,300 y otro a las 6:30 p. m. de S/2,300 en el Banco Falabella. Ya le han robado lo que él tenía y ahora no sabemos cómo estará, dónde está o si lo han botado", reveló Macedo.

Kattia Macedo mencionó que luego de presentar la denuncia de secuestro en la comisaría, se realizó el rastreo de geolocalización del número telefónico de Michel, pero cuando llegaron al lugar, por la avenida de Huandoy, no era la ubicación exacta: "Cuando llegaron al lugar no era la zona exacta. La Policía solo rondó por ahí, no ingresaron más, porque había zonas descampadas en el lugar y era de noche. No encontraron el celular".

Asimismo, la pareja de Michel descartó que su esposo haya presentado problemas con alguien o preocupaciones que hayan ocasionado su desaparición.

"Con mi esposo tengo mucha conversación, él no ha estado nervioso ni angustiado, todo ha sido normal como siempre, no ha habido algún indicio, teníamos planes para Año Nuevo, para estar en familia juntos y compartir, pero ver que no llegó, no se puede realizar esos planes. Estamos desesperados porque los días pasan y la angustia crece de no saber nada él", recalcó.

La denuncia ya ha sido colocada ante la Policía; sin embargo, aún no se realizan las operaciones de búsqueda para seguir con los rastreos del celular, por ello la esposa solicitó al Ministerio de Defensa y demás autoridades que tomen atención al caso. "Queremos que nos puedan apoyar porque ya lleva cinco días desaparecido", pidió.

Notas relacionadas
Motociclista es asesinado por su acompañante en Independencia: atacante huyó en el vehículo de la víctima

Motociclista es asesinado por su acompañante en Independencia: atacante huyó en el vehículo de la víctima

LEER MÁS
Reportan como desaparecido a ingeniero de sistemas que laboraba en hospital del Minsa

Reportan como desaparecido a ingeniero de sistemas que laboraba en hospital del Minsa

LEER MÁS
Padres de familia denuncian a profesor de acosar escolares de 13 años en Independencia: las amenazaba con reprobarlas

Padres de familia denuncian a profesor de acosar escolares de 13 años en Independencia: las amenazaba con reprobarlas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

Joven muere cuando escalaba nevado en Áncash por Año Nuevo: habría ingresado sin autorización y con guía informal

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025