Michel fue captado por última vez por las cámaras de seguridad en la estación de Izaguirre. | Foto: composición LR/ Latina

Michel Asto Delgado, ingeniero de sistemas de 34 años, salió de su trabajo en el Minsa, bajó en el paradero Izaguirre, en el Metropolitano, en el distrito de Independencia, pero nunca llegó a su casa. Tras varios días desaparecido, su esposa denunció que fue secuestrado y que había sufrido robo de sus tarjetas de crédito.

La familia y vecinos de Asto Delgado estuvieron ante las cámaras de Latina con pancartas para pedir aceleración en las investigaciones para conocer su paradero.

Michel Asto desapareció días antes de Año Nuevo

Michel lleva casi una semana desaparecido. Cámaras de seguridad cerca a la avenida Tupac Amaru mostraron las últimas imágenes del ingeniero que mostraron su paradero por la estación Izaguirre. Entre sus últimos movimientos, se verificó que Asto había ido a retirar S/160 del banco.

"Nos hace suponer que quería realizar alguna compra para sus hijos, como útiles de aseo, porque él debía ir a la casa, porque teníamos una cena a las 9:00 p. m., y lo esperamos, creímos que estaba en trayecto a la casa, pero pasaron las 8:00 p. m. y no llegaba, entonces lo llamamos a su celular, pero ya estaba apagado. Las horas pasaban y él no llegaba hasta ahora", indicó su esposa, Kattia Macedo, a Latina.

La familia menciona que se trataría de un caso de secuestro para quitarle su dinero. De acuerdo a su pareja, Michael habría sido víctima de robo de sus tarjetas, ya que, hubo operaciones con montos mayores.

"Se hicieron dos compras online el día 30 de diciembre. Uno a las 4:00 p. m. por un monto de S/1,300 y otro a las 6:30 p. m. de S/2,300 en el Banco Falabella. Ya le han robado lo que él tenía y ahora no sabemos cómo estará, dónde está o si lo han botado", reveló Macedo.

Kattia Macedo mencionó que luego de presentar la denuncia de secuestro en la comisaría, se realizó el rastreo de geolocalización del número telefónico de Michel, pero cuando llegaron al lugar, por la avenida de Huandoy, no era la ubicación exacta: "Cuando llegaron al lugar no era la zona exacta. La Policía solo rondó por ahí, no ingresaron más, porque había zonas descampadas en el lugar y era de noche. No encontraron el celular".

Asimismo, la pareja de Michel descartó que su esposo haya presentado problemas con alguien o preocupaciones que hayan ocasionado su desaparición.

"Con mi esposo tengo mucha conversación, él no ha estado nervioso ni angustiado, todo ha sido normal como siempre, no ha habido algún indicio, teníamos planes para Año Nuevo, para estar en familia juntos y compartir, pero ver que no llegó, no se puede realizar esos planes. Estamos desesperados porque los días pasan y la angustia crece de no saber nada él", recalcó.

La denuncia ya ha sido colocada ante la Policía; sin embargo, aún no se realizan las operaciones de búsqueda para seguir con los rastreos del celular, por ello la esposa solicitó al Ministerio de Defensa y demás autoridades que tomen atención al caso. "Queremos que nos puedan apoyar porque ya lleva cinco días desaparecido", pidió.