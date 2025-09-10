HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bus del Corredor Azul impacta contra un árbol y deja seis heridos en plena avenida Arequipa, en Lince

Las seis personas que resultaron heridas por el accidente de tránsito en Lince fueron trasladadas a una clínica cercana para ser atendidos de manera inmediata. El vehículo quedó destrozado en la parte delantera por el impacto.

Accidente que involucró a un bus del Corredor azul se registró cerca del paradero Mariano Carranza, en la cuadra 11, en plena avenida Arequipa, Lince.
Accidente que involucró a un bus del Corredor azul se registró cerca del paradero Mariano Carranza, en la cuadra 11, en plena avenida Arequipa, Lince. | Foto: composición LR | difusión

Un bus del Corredor Azul, que cubre la línea 301, chocó contra un árbol a la altura del paradero Mariano Carranza, en la cuadra 11, en plena avenida Arequipa, en el distrito de Lince. Ante este accidente de tránsito, seis personas resultaron heridas. Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegaron a la zona para auxiliar a los pasajeros; es así como todos fueron trasladados a la clínica Internacional.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo transitaba fuera del carril exclusivo debido a que unidades de transporte informal lo ocupaban. Asimismo, los separadores viales habrían estado colocados en una mala ubicación. Esto habría ocasionado que la unidad pierda el horizonte o se dirija por otro carril.

PUEDES VER: Nueva ruta del Corredor Azul se alista para llegar al límite de SMP con el Callao

lr.pe

Choque de bus del Corredor Azul contra un árbol en la avenida Arequipa

Los bomberos informaron que las seis personas heridas tras el accidente de tránsito que involucró a un bus del Corredor Azul, presentan policontusiones leves. Sin embargo, todos se encuentran estables y siendo atendidos por los profesionales médicos de la clínica.

Cabe señalar que, el vehículo de transporte público resultó totalmente destrozado en la parte delantera por el impacto. El parabrisas terminó roto y la estructura, en donde se encuentra la puerta del chofer, quedó destruido. Asimismo, uno de los separadores viales terminó debajo del vehículo.

ATU se pronuncia sobre accidente del Corredor Azul

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado para informar que las razones del accidente registrado en la avenida Arequipa, en Santa Beatriz aún se desconocen. Sin embargo, los efectivos policiales realizan las investigaciones necesarias para determinar las causas.

Además, indicó que los trabajadores de su entidad acudieron al lugar de los hechos para brindar apoyo a los heridos y luego a la clínica, donde fueron trasladados, para garantizar la activación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). También, precisó que han podido constatar, a través del GPS, que el vehículo respetaba los límites máximos de velocidad permitidos y el chofer contaba con documentación en regla.

"La ATU lamenta profundamente este accidente y realiza el seguimiento del caso a través de la Policía Nacional del Perú para establecer las causas y, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes", señaló.

PUEDES VER: San Juan de Lurigancho: choque entre Corredor Azul y bus deja heridos cerca de la estación Caja de Agua de la Línea 1

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

