Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima
Un incendio se ha registrado en la cuadra 13 del jirón Miroquesada, en el Centro de Lima. Bomberos trabajan para extinguir las llamas.
Un incendio se registró en la cuadra 13 del jirón Miroquesada, ubicada en el Centro de Lima. Bomberos de la zona ya se encuentran en el local para intentar apagar el siniestro. Se reporta que anteriormente este lugar, que funcionaría como un almacén, ya ha sufrido este tipo de incidentes. De acuerdo con reportes preliminares, hay gran cantidad de insumos que estarían provocando el siniestro. Al parecer ya hay ocho unidades de bomberos en el establecimiento.
El almacén, ubicado muy cerca del Hospital Dos de Mayo, hasta el momento no se saben las causas del incendio, pero hay un trabajo detrás para apagar las llamas. Se ve a lo lejos una enorme humareda y están esperando para que el local se encuentra en óptimas condiciones, pues han cercado el lugar de para evitar que otras personas puedan cruzar y afectar su salud.
Vecinos de la zona han reportado que el lugar ya ha pasado por