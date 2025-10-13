HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer afectada por incendio en Pamplona Alta, en SJM, pide no ser reubicada de donde vivió por 14 años: "Lo hago por mis nietos"

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que los terrenos afectados pertenecerían al Ministerio de Educación. Sin embargo, se evaluarán las medidas que se tomarán en beneficios de los damnificados del incendio de San Juan de Miraflores.

Decenas de vecinos afectados han pedido empezar desde 0 sin ser removidos del lugar. Foto: Composición LR/Kevinn García
Decenas de vecinos afectados han pedido empezar desde 0 sin ser removidos del lugar. Foto: Composición LR/Kevinn García

Olinda Armas Ramos es una de las decenas de personas que lo perdieron todo en el gigantesco incendio en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. Luego de dos días del incidente, ella continuaba con la misma ropa, ya que toda su vivienda se consumió en el siniestro. Armas aseguró que ha vivido ahí por 14 años, tiempo en el cual trabajó junto a su familia para edificar su hogar, pese a ser una invasión.

Ella pidió no ser removida de la zona alegando que lo ha trabajado desde que llegó y que tiene como finalidad dejárselo a sus nietos. "Yo me voy a quedar acá (...) que se habilite porque yo soy de aquí y por lo que he trabajado no lo voy a dejar. Lo hago por mis nietos", contó para La República.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Más de 200 damnificados por voraz incendio en Pamplona Alta viven hacinados en carpas: hasta 3 familias comparten un solo refugio

Mujer pide no ser reubicada tras gigantesco incendio en SJM

La mujer contó que fue alertada por un familiar cuando se inició el incendio, ya que no se encontraba en el lugar en ese momento. Su primera preocupación fueron sus nietos, quienes afortunadamente estaban en el mercado de la zona, lejos del siniestro. Sin embargo, como nadie se encontraba en la vivienda, la totalidad de sus pertenencias se consumieron.

"Gracias a Dios no me encontraba (en mi casa), pero no hemos podido salvar nada. Todo lo perdimos", sostuvo tras precisar que su familia está compuesta por 5 integrantes. En tanto, la mujer solicitó que las autoridades les brinden las facilidades para que puedan empezar desde cero en el mismo lugar. "Quisiera que me apoyen para volver a construir acá y seguir adelante", contó.

Por otro lado, la mujer reveló que las donaciones aún no han llegado para todos los vecinos. "Yo estoy con la ropa que me he quedado, todavía donaciones no he recibido (...) Solo desayuno que nos han alcanzado. Me voy a quedar acá", lamentó desde donde se encontraba su hogar.

PUEDES VER: Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Terreno afectado por el incendio le pertenecería al Ministerio de Educación

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que los terrenos de Pamplona Alta, en donde se encontraban las casas, pertenecerían al Ministerio de Educación (Minedu), pese a que algunas familias aseguran que han vivido ahí hace más de 10 años. Por ello, advirtió que, en coordinación con la alcaldesa de San Juan de Miraflores, los vecinos afectados podrían ser reubicados.

"Otro asunto es que aparentemente habría una orden o una decisión de desalojo respecto al terreno, a la zona incendiada”, indicó para la prensa. Sin embargo, precisó que se están haciendo los esfuerzos para encontrar una salida viable en beneficio de la población afectada. "(Esperamos) que no se tome una decisión radical que los afecte más de lo que ya se han afectado con este enorme incendio", puntualizó, mientras aún se llevan a cabo las coordinaciones para atender a los damnificados.

