Mujer intentó salvar sus cosas en incendio en Pamplona Alta, pero se quemó ambos brazos: “No tengo nada”

Una mujer de San Juan de Miraflores sufrió quemaduras en los brazos cuando intentaba rescatar sus pertenencias durante el incendio en Pamplona Alta. | Foto: La República/ Kevinn García

Florinda Guevara, una señora que resultó afectada por el incendio ocurrido el sábado 11 de octubre en el asentamiento humano Centenario, sector Virgen del Buen Paso, en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, declaró a La República que se quemó los brazos mientras intentaba rescatar sus pertenencias. “Mis colchas, mi ropita, ya se quemó todo. Estoy en cero”, lamentó.

La mujer contó que descansaba en su cama cuando notó humo cerca de su vivienda. Al correr para sacar sus pertenencias, ya era demasiado tarde: todo se había quemado. Guevara también señaló que su esposo estaba trabajando en el momento del incendio, pero que su hija sí se encontraba en casa durante el siniestro. “No tengo cocina. No tengo nada”, precisó.

¿Qué tipo de ayuda está recibiendo la señora Florinda Guevara?

Al ser consultada sobre el tipo de ayuda recibida, Florinda Guevara declaró que le habían entregado ropa y que, además, había recibido apoyo económico a través de sus medios de pago como Yape. También mencionó que la ropa que llevaba puesta era parte de las donaciones, ya que la suya se quemó durante el incendio.

Por otro lado, Guevara indicó que ha recibido atención médica para tratar las heridas sufridas durante el siniestro, e incluso le han entregado medicamentos. “Hoy fui a que me limpien. Ya me lavaron”, acotó. Al ser consultada sobre si deseaba seguir viviendo en la zona o aceptar una reubicación, afirmó que prefiere permanecer en el lugar, ya que alquilar una habitación le resultaría muy costoso.

Señora Florinda Guevara perdió su negocio de marcianos y gelatinas

Florinda Guevara también tenía un pequeño negocio de venta de marcianos y gelatinas. Sin embargo, tras el incendio, perdió el cooler donde refrigeraba sus productos, así como la cocina que utilizaba para prepararlos, lo que afectó directamente su sustento diario. “Necesito una cocinita (...). Todo me iba a salir con eso”, señaló.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores ha informado que más de 200 personas resultaron afectadas por el incendio. Asimismo, cerca de 90 viviendas sufrieron daños a causa del fuego, según precisaron las autoridades.

